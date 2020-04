Donderdag 7 mei

Promotie (UvA), online, 10.00 uur

Anatoly Korotkov: Rol van bepaalde RNA bij epilepsie



Epilepsie is een veel voorkomende chronische neurologische aandoening van de hersenen, die wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen treft. Epileptogenese is het proces van de ontwikkeling en verdere progressie van epilepsie. De huidige farmacologische behandelingen kunnen de aanvalsactiviteit bij ongeveer 30 procent van alle epilepsiepatiënten niet goed controleren, zodat nieuwe therapeutische benaderingen, gericht op de preventie of aanpassing van epileptogenese, nodig zijn.



MicroRNA’s (miRNA) zijn een klasse van kleine niet-coderende RNA’s die in staat zijn om de genexpressie te controleren. In dit proefschrift heeft Korotkov de betrokkenheid van miRNAs bij de regulatie van belangrijke epileptogene processen onderzocht om zo nieuwe methoden te zoeken om verworven epilepsie en bijbehorende ziekten te behandelen. Kortokov heeft de meest voorkomende active miRNAs in epilepsie in kaart gebracht en keek in welke hersengebieden ze actief waren.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC