Vrijdag 8 mei

Promotie (UvA), online, 13.00 uur.

Mana Vriesman: Verstopping van de darmen bij kinderen



Dit onderzoek laat zien dat functionele obstipatie, verstopping van de darmen zonder onderliggende aandoening, vaak voorkomt. Vriesman constateert dat ongeveer 10 procent van de kinderen wereldwijd hier last van heeft en dat de verstopping een impact heeft op hun kwaliteit van leven. De mogelijke relatie tussen obstipatie en (seksuele of fysieke) mishandeling bij jonge kinderen kon ze niet bevestigen.

Nieuwe inzichten



Functionele obstipatie gaat gepaard met symptomen zoals pijnlijke ontlasting en het in de broek poepen. Dit proefschrift is gericht op het onderzoeken van het meest optimale beleid voor kinderen met functionele obstipatie en bespreekt nieuwe inzichten in oorzaken, diagnostiek en chirurgische behandelingen.



Zo keek ze naar de behandeling van een groep kinderen met therapieresistente obstipatie, dat zijn kinderen die niet reageren op toilet-training en laxeermiddelen. Met nieuwe MRI-techniek heeft ze gepoogd de darmmotiliteit van deze kinderen in kaart te brengen. Toekomstige studies zijn nodig om het gebruik van deze techniek te valideren. Daarnaast heeft ze gekeken naar chirurgische behandeling van therapieresistente obstipatie zoals het aanleggen van een stoma, darmspoelen of zenuwstimulatie. Chirurgische behandeling bij deze kinderen gaat vaak gepaard met complicaties, maar hebben een positief effect op de klachten.

Hoognodige richtlijn

Dit onderzoek kan bijdragen aan de kennis over de oorzaken en behandeling van obstipatie bij kinderen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast legt het een basis voor nodige vervolgonderzoek over therapieresistente obstipatie, dat kan bijdragen aan een hoognodige richtlijn voor deze kinderen.

Bron: Amsterdam UMC