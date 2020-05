FNV: Iedere overleden zorgmedewerker is er één te veel

‘Schande dat overheid deze mensen onvoldoende beschermt’

De FNV is diep getroffen door de cijfers van het aantal overleden zorgmedewerkers door corona. Het RIVM maakte vandaag bekend dat negen mensen uit de zorg zijn overleden aan het virus.

Trieste dag

Kitty Jong: ‘Een trieste dag voor de zorg. Of het nu gaat om één overlijdensgeval of om meerdere: iedere overleden zorgmedewerker door corona is er eentje te veel. Helemaal als die voorkomen hadden kunnen worden met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een schande dat mensen hun leven in de waagschaal stellen en dat onze overheid hen hierbij onvoldoende beschermt.’

De FNV trekt al weken aan de bel bij het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) vanwege het chronisch tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en tests voor de mensen die werken in de zorginstellingen, maar ook het beleid daarover en de toepassing van de richtlijnen van het RIVM.

Te laat en te weinig

Jong: ‘Tests, mondkapjes, schorten: te laat en te weinig, iedere keer weer. Iedere werkende in de zorg hoort alle persoonlijke beschermingsmiddelen te krijgen om zijn of haar werk veilig en gezond te kunnen doen. Het is onaanvaardbaar dat het leveren van deze middelen zo laat op gang is gekomen en dat er buiten de ziekenhuizen nog steeds niet genoeg van zijn. Daar zullen we ook na de crisis een stevig maatschappelijk debat over moeten voeren. Voor nu: laat de RIVM-richtlijnen duidelijker zijn, gebaseerd op veiligheid en niet op de schaarste van middelen. En betrek de werknemers zelf bij die richtlijnen: zij zijn de professionals.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn