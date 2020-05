Oproep: meld bijwerkingen van medicijnen bij een corona-infectie

Medicijnautoriteit CBG roept patiënten met een corona-infectie op om bijwerkingen van medicijnen te melden. Zowel bij medicijnen voor de behandeling van een corona-infectie, als medicijnen voor andere aandoeningen. Ook zorgverleners die medicijnen off-label voorschrijven of toepassen bij patiënten met COVID-19, worden opgeroepen bijwerkingen te melden.

Meer kennis nodig over bestaande medicijnen bij behandeling van COVID-19

Voor de behandeling van coronapatiënten worden op dit moment verschillende bestaande medicijnen ingezet, zoals de malariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine of de virusremmer remdesivir. Deze bestaande medicijnen worden normaal gesproken voor andere aandoeningen gebruikt en zijn dus eerder onderzocht, getest en beoordeeld voor heel andere patiëntengroepen. Echter niet bij coronapatiënten. Hierdoor kunnen deze medicijnen anders uitpakken bij coronapatiënten en andere bijwerkingen geven dan bekend. Of deze bestaande medicijnen werken bij de behandeling van een corona-infectie, is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Daarnaast is onvoldoende duidelijk welke risico’s en bijwerkingen deze medicijnen geven bij coronapatiënten. Meer kennis en inzicht in de werking van deze medicijnen bij coronapatiënten en mogelijke nieuwe of andere bijwerkingen zijn dus erg belangrijk.

Zo meldt u bijwerkingen

Patiënten kunnen bijwerkingen van medicijnen melden via het meldformulier van Lareb. Voor artsen en andere zorgprofessionals die coronapatiënten behandelen en bijwerkingen constateren, heeft het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb een speciaal meldformulier gemaakt.

Let op, (hydroxy)chloroquine kan tot weken na inname in het lichaam aanwezig blijven zodat eventuele bijwerkingen een paar weken na staken van de behandeling nog zichtbaar kunnen worden. Wees hier alert op. Als medicijnautoriteit beoordeelt het CBG voor elk toegelaten medicijn systematisch alle nieuwe informatie over mogelijke bijwerkingen. Hiervoor werken wij nauw samen met Lareb.

Meld ook bijwerkingen van uw dagelijkse medicijnen

Heeft of had u een corona-infecte en ervaarde u tijdens de ziekte nieuwe of andere bijwerkingen van uw gewone medicijnen? Ook dan is het belangrijk deze te melden. Medicijnen die u voor de behandeling van de corona-infectie kreeg, kunnen namelijk invloed hebben op uw andere medicijnen. Of andersom. Meer kennis over eventuele nieuwe bijwerkingen van uw medicijnen door behandeling van het coronavirus, helpt om beter inzicht te krijgen in de veiligheid van middelen die ingezet worden bij het bestrijden van het virus. En bij het bewaken van uw gezondheid. U kunt bijwerkingen melden via het meldformulier van het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Of via uw arts of apotheker. Heeft u last van mogelijke bijwerkingen? Bespreek die met uw arts of apotheker.

Bron: CBG