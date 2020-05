Nieuwe RIVM website “Straling en radioactiviteit”

Vandaag is de nieuwe RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu website over straling en radioactiviteit gepubliceerd! De website heeft een nieuwe jasje en geeft informatie over wat het RIVM doet op het gebied van straling en radioactiviteit. Via de startpagina zijn de verschillende onderwerpen en publicaties snel bereikbaar en worden actuele onderwerpen uitgelicht. Via de onderwerpen lees je meer over waar radioactiviteit vandaan komt, hoe blootstelling plaatsvindt, over het gebruik van straling in de gezondheidszorg en straling in de industrie. Ook komt de monitoring van radioactiviteit in het milieu aan bod, de voorbereiding op stralingsincidenten en het wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek waar het RIVM aan werkt.

De website is opgesteld voor een ieder die meer wil weten over straling en radioactiviteit en wat het RIVM op dit gebied doet. Er is een pagina opgesteld die uitleg geeft over straling en radioactiviteit. En professionals kunnen wetenschappelijke artikelen en allerlei achtergrondinformatie vinden.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op de nieuwe website Straling en radioactiviteit: www.rivm.nl/straling-en-radioactiviteit!

Bron: RIVM