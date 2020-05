Coronalab lanceert betrouwbare online laboratoriumtesten voor COVID-19

Deze week kunnen mensen die klachten hebben gehad online een zelfafnameset bestellen waarmee een betrouwbare Corona ELISA-test in het laboratorium wordt gedaan. Hiermee kun je zien of je het nieuwe coronavirus hebt gehad. De online aanpak is eenvoudig en veilig. Volgens de WHO staat testen centraal in de aanpak van het coronavirus. Een betrouwbare bloedtest om te zien of je het virus hebt gehad is cruciaal voor de weg terug. De afgelopen weken geven veel mensen die gezondheidsklachten hebben gehad aan dat zij zich graag willen laten testen. Zij willen weten of die klachten al dan niet werden veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. In Nederland is een betrouwbare en gevalideerde ELISA-test niet breed beschikbaar. Coronalab brengt hier nu verandering in en is de eerste die deze ELISA-test online aanbiedt.

Simpel en betrouwbaar

De test kost Euro 49,95 en werkt heel eenvoudig. Je vult online een vragenlijst in om te zien of het op basis van je klachten nuttig is om de test te doen. Als dat zo is ontvang je thuis een zelfafnameset. Met een vingerprik verzamel je zelf een aantal druppels bloed dat je dient op te sturen naar ons laboratorium. Daar wordt de daadwerkelijke test gedaan. Alle uitslagen worden bekeken door een arts-microbioloog en via een beveiligde omgeving gedeeld. De uitslag van de zelf- afname heb je na het opsturen van de resultaten binnen 2 werkdagen na ontvangst in ons laboratorium. Alles verloopt volledig anoniem.

Microbe&Lab, een ISO gecertificeerd en door het RIVM gevalideerd laboratorium voor SARS-CoV-2 PCR diagnostiek, is de initiatiefnemer van Coronalab. Het Amsterdamse bedrijf heeft veel ervaring met het ontwikkelen van gecertificeerde en betrouwbare laboratoriumtesten. Mede-initiatiefnemer Patrick de Boer: “De afgelopen weken hebben we in samenwerking met andere laboratoria verschillende testen geëvalueerd. We hebben twee betrouwbare ELISA testen gevonden waarmee we hele goede resultaten zien. De testen hebben een sensitiviteit en specificiteit tussen de 96-100% in onze doelgroep. Onze resultaten komen overeen met de criteria die door experts worden gesteld aan antistoffentesten voor deze toepassing. Deze resultaten komen overeen met bevindingen van o.a. prof. Koopmans van het Erasmus MC in een recente publicatie, waarin zij concludeert dat er geschikte ELISA testen zijn waarmee je ook kunt kijken hoeveel mensen deze corona-infectie gehad hebben onder de algemene bevolking.” Microbe&Lab ziet dat deze ELISA testen op dit moment betrouwbaarder zijn dan de gemiddelde sneltesten en verwacht dat de testen op korte termijn breed worden ingezet in Nederland.

Tandartsen maken massaal gebruik van test

Zorgprofessionals delen het enthousiasme. Patrick de Boer: “Vorige week zijn de tandartsen en mondhygiënisten weer begonnen en dat zien we terug in het grote aantal bestellingen”. Ook bedrijven hebben interesse. Ze maken plannen om te heropenen en willen zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Het aanbieden van een betrouwbare test is hier onderdeel van. Voor zorgprofessionals en bedrijven biedt het bedrijf naast de Corona-Gehad ook

een Corona-Nu test aan. Dit is dezelfde test die de GGD gebruikt om te zien of je het coronavirus op dit moment hebt.”

Voor meer informatie over de tests, zie de website https://www.coronalab.eu.

Voor aanvullende vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Microbe&Lab B.V.

Patrick de Boer (mede-initiefnemer) Science Park 106

1098 XG Amsterdam info@coronalab.eu

