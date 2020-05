Crowdfunding ‘Zorg voor Tiel’

Een initiatief van Ondernemersvereniging Hart van Tiel & Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Op 12 mei is het de “Dag van de zorg”, een dag waarop verplegend personeel in het zonnetje wordt gezet. En zeker dit jaar mogen we deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan, zo dachten Ondernemersvereniging Hart van Tiel en Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Zij hebben het crowdfunding project “Zorg voor Tiel” opgezet, waarmee geld wordt ingezameld voor onze Tielse zorghelden. Doel: €100.000 binnen één week!

Cadeautje voor de zorg

Dit geld wordt omgezet in vouchers voor het Tielse zorgpersoneel, die verzilverd kunnen worden in de Tielse binnenstad. Een cadeautje voor de zorg, een boost voor de ondernemers in de binnenstad.

Om dit project te realiseren is Stichting “Hart voor Tiel” in het leven geroepen, een initiatief vanuit de ondernemersvereniging om de binnenstad te ondersteuning in deze zeer zware tijd. Met het ingezamelde bedrag zullen zoveel mogelijk zorgmedewerkers in Tiel een cadeautje krijgen. Denk dan aan ambulante zorg voor mensen met een beperking, thuiszorg, verpleeghuiszorg, medisch specialistische zorg en psychiatrisch zorg.

Bijzondere actie

Margriet van Heesch, voorzitter van de ondernemersvereniging Hart van Tiel en Wouter de Baat, voorzitter van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland, vertellen over het hoe en waarom. Wouter: “Stichting Vrienden wil er zijn voor gebruikers van Ziekenhuis Rivierenland. Dat doen we met passie en toewijding. De coronacrisis vraagt nu om deze bijzondere actie, waarbij de Vrienden onderdeel zijn van een bredere aanpak.

Margriet: “Het is een ambitieus plan waar we iedereen in Tiel voor nodig hebben. Want hoe groter het bedrag, hoe meer mensen we blij kunnen maken. Tegelijk steunen we daarmee de winkeliers en horeca in de binnenstad. Op 12 mei, de dag van de zorg, willen we alle mensen die in de zorg werkzaam zijn en nu ongelofelijk zware en lange diensten draaien, een cadeau kunnen geven waarmee we ze willen bedanken.”

We kunnen dit doel niet realiseren zonder uw hulp, dus doe mee en “Zorg voor Tiel”! Ga naar www.zorgvoortiel.nl en doneer.

Alvast bedankt voor uw hulp!

Margriet van Heesch, voorzitter St. Hart voor Tiel

Wouter de Baat, voorzitter St. Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Bron: Hart van Tiel