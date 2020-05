Sonlicromanol mogelijk ook ontstekingsremmer bij COVID-19

Medicijn in ontwikkeling blijkt in recent onderzoek ook selectieve ontstekingsremmer

Een medicijn in ontwikkeling van Khondrion tegen stofwisselingsziekten blijkt ook te werken als selectieve ontstekingsremmer. Op basis van een uitgewerkte hypothese hebben de onderzoekers het vermoeden dat het medicijn ook interessant kan zijn bij de aanpak van ontstekingen door COVID-19. Daarom wil Khondrion, een spin-off van het Radboudumc, deze hypothese in (inter-)nationale samenwerking gaan toetsen.

Nieuw werkingsmechanisme

Khondrion, een spin-off bedrijf van het Radboudumc, richt zich op de ontwikkeling van medicijnen voor energie-stofwisselingsziekten (mitochondriële ziekten). Het meest vergevorderde product van het bedrijf – sonlicromanol – wordt op dit moment internationaal getest in een klinische fase 2b studie. In nog niet gepubliceerd onderzoek naar sonlicromanol vonden Khondrion onderzoekers onlangs een nieuw werkingsmechanisme van haar product. Naast het bekende werkingsmechanisme, blijkt het product ook specifiek een enzym te remmen dat is betrokken bij het ontstaan van ontstekingen. Dit enzym, het microsomale PGES1, wordt alleen geactiveerd tijdens een ontsteking en produceert de stof PGE2. Deze stof behoort tot de klasse van prostaglandinen. Dit zijn stofjes die een belangrijke rol spelen in het ontstekingsproces.

Selectieve ontstekingsremmer voor COVID-19?

Khondrion onderzoekers zien hierdoor een potentieel nieuw toepassingsgebied voor sonlicromanol. Mogelijk kan sonlicromanol als selectieve ontstekingsremmer van belang zijn voor COVID-19 patiënten. Deze hypothese is tot in detail nader uitgewerkt en via een publicatie in Preprints ter toetsing voorgelegd aan de wetenschappelijke wereld. De onderzoekers formuleren niet alleen een hypothese over de longproblematiek bij COVID-19 patiënten, maar zien ook een mogelijk verband met waarom oudere personen, mannen, en personen met overgewicht vatbaarder lijken voor de ernstige complicaties. En waarom trombose vaker op de intensieve zorgafdelingen wordt gezien dan verwacht. Een ongecontroleerde verhoging van het PGE2 zou een rol in het ontstekingsproces bij COVID-19 kunnen spelen. In dat geval is sonlicromanol mogelijk van waarde, omdat het in cel-modellen voor ontsteking specifiek het mPGES1 enzym remt. Nader onderzoek moet hierover meer informatie verschaffen.

Publicatie in Preprints – Hypothesis: mPGES-1-derived Prostaglandin E2, a so far missing link in COVID-19 pathophysiology? – Jan Smeitink, Xiaolan Jiang, Svetlana Pecheritsyna, Herma Renkema, Rob van Maanen, Julien Beyrath

https://www.preprints.org/manuscript/202004.0180/v1

