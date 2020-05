Coronamaatregelen worden stap voor stap afgebouwd

Het draaide de afgelopen twee maanden om maximale controle om ouderen te beschermen en te zorgen dat de ziekenhuizen niet overspoeld worden. De basisscholen en en kinderopvang zijn alweer voorzichtig opengegaan en we komen nu in de overgangsfase waarin we gaan naar een anderhalfmeter-samenleving. Dit doen we zo snel als het kan maar zo snel als verantwoordelijk is. Maar iedereen moet zich aan de regels blijven houden om de controle niet te verliezen.

Het coronavirus is voor onze maatschappij pas voorbij als er een vaccinatie beschikbaar is. En hoe snel dat dit is, is niet duidelijk. Dat zal tussen een half jaar tot jaren duren.

De drie punten die eerder zijn geformuleerd blijvend de leidraad

Kwetsbare beschermen

Overbelasting van

Zicht op het zicht van de verspreiding

Blijf altijd thuis als je klachten hebt. En als je koorts hebt, blijven alle gezinsleden thuis. Belangrijkste stelregel is. Werk thuis en vermijd drukte. We hebben de verantwoordelijkheid voor elkaar.

Iedereen met klachten getest vanaf 1 juni

Op 1 juni kan iedereen met klachten worden getest en gaat de GGD weer bron- en contactonderzoek doen. En de overheid blijft werken aan een digitale oplossing voor bron- en contactonderzoek.

Blijvend 1700 IC-bedden

Het coronavirus zal ons leven blijven beheersen totdat er een vaccin is, aldus minister Hugo de Jonge. Daarom is het belangrijk dat het aantal intensive care-plekken flexibel wordt verhoogd tot 1700 plekken. Hij maakt daar afspraken over met ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen. “De draagkracht van de zorg moeten we serieus nemen”, zegt De Jonge. Hij belooft zorgpersoneel te blijven betrekken bij de uitwerking van corona-plannen.

Dit is de routekaart voor de komende maanden tot en met 1 september indien er geen nieuwe uitbraak komt, de zogenaamde tweede golf. Het correct gebruik van mondkapjes is essentieel om ervoor te zorgen dat men anderen niet besmet. Op geleide effect op de zorg en de drukte op straat. Het verzoekverbod voor verpleeghuizen wordt stap voor stap behoedzaam op 25 locaties in Nederland versoepeld vanaf volgende week. Het credo ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ verandert die dag naar: ‘blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt’. Het advies om 1,5 meter afstand van elkaar blijven te houden.

Per 11 mei:

Kunnen nagenoeg alle contactberoepen weer aan de slag. Voor kappers, voetverzorgers, masseurs geldt wel dat ze op afspraak moeten werken. Tussen de klanten moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook groepen van 10 personen worden toegestaan, maar wel met 1,5 meter afstand tot elkaar.

Iedereen boven 18 jaar mag weer buiten sporten. Het gaat dan vooral om niet-contactsporten, zoals tennis en golf.

En per half mei kunnen de bibliotheken weer open.

Per 1 juni:

Kunnen de terrassen gaan weer open, net als strandtenten. Restaurants mogen weer gasten ontvangen, maar alleen op reservering. Het maximum aantal gasten is dan 30. Ook bioscopen en theaters gaan weer open, zij mits zij het maximum aantal van 30 bezoekers in acht nemen. Voor gezinnen geldt wel dat ze geen 1,5 meter afstand hoeven te houden onderling als ze naar de bios of uit eten gaan.

Het voortgezet onderwijs begint op 2 juni ook weer.

En ook de musea mogen met maximaal 30 bezoekers die vooraf een kaartje hebben gekocht weer open.

En vanaf half juni mogen MBO en hoger onderwijs weer open

Het openbaar vervoer moet ook weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. Het kabinet moet nog wel beslissen of er dan geen mondkapjes nodig zijn voor reizigers. De ov-bedrijven willen dat graag voor zowel personeel als reizigers, maar het Outbreak Management Team zag hierin geen meerwaarde. Die knoop moet het kabinet dus nog doorhakken.

Per 1 juli:

Campings en vakantieparken mogen per 1 juli weer helemaal open, inclusief gezamenlijke douche- en toiletvoorzieningen. Restaurants, bioscopen en theaters mogen opschalen naar maximaal honderd personen. Nog steeds alleen op reservering en met voldoende tussenruimte. Ook zij krijgen een maximum aantal gasten opgelegd.

Op 1 juli kunnen de kerken van 30 personen weer voor 100 mensen open.

Per 1 september:

Dan zouden sauna’s, seksclubs en de laatste sportclubs, ook in de zaal, weer kunnen openen.

Per 1 juni is in het OV een mondkapje dragen, iedereen moet daar zelf voor zorgen. Zelf maken, kopen maar gebruik geen medische mondkapjes.

De overheid vaart op zicht. En kan indien nodig de maatregelen weer aanscherpen.