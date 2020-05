Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen

Door de COVID-19 ligt veel onderzoek stil. Onderzoekers hebben geen toegang meer tot labs of collecties, kunnen geen data verzamelen, of zetten zich in het ziekenhuis in. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek. Met name onderzoekers met tijdelijke contracten dreigen hiervan de dupe te worden. VSNU, NFU, NWO en ZonMw nemen deze signalen zeer serieus. Samen met het Promovendi Netwerk Nederland en PostDocNL werken ze aan oplossingen voor de knelpunten die deze (jonge) onderzoekers ervaren.

Deze oplossingen berusten op drie uitgangspunten. Allereerst: gezondheid belangrijker dan onderzoek. De verantwoordelijkheid om te beslissen voor welk onderzoek aanwezigheid in faciliteiten noodzakelijk is en door moet en kan gaan ligt bij de decanen of instituutsdirecteuren. Dat doen zij op basis van advies van de vakgroepsleider en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Bij twijfels of wanneer onderzoek onterecht als noodzakelijk wordt aangemerkt zijn decanen, instituutsdirecteuren het eerste aanspreekpunt. Een tweede uitgangspunt is dat waar er problemen of vertraging ontstaan ten gevolge van de COVID-19 crisis, het leidende principe is dat alle bestaande onderzoeksprojecten in alle redelijkheid en op een geschikt moment afgemaakt moeten kunnen worden. Het derde uitgangspunt is dat maatwerk nodig zal zijn om recht te doen aan de diversiteit aan problemen. De onderzoeksorganisaties willen dat er passende mogelijkheden worden geboden om het onderzoek te kunnen afronden, zoals: aangepaste procedures om te kunnen promoveren, extra tijd/ geld bij vertraging van het onderzoekstraject, het aanpassen van de onderzoeksopzet enz. De precieze invulling van zulke maatregelen is afhankelijk van de financieringsbron en de afspraken die daarmee gemaakt worden. Daarbij roepen de onderzoeksorganisaties op om ook maatwerk te bieden door in deze bijzondere tijd breder te kijken in het ‘erkennen en waarderen’ van de bijdrage van eenieder, aansluitend bij het position paper ‘Ruimte voor ieders talent.’

De onderzoeksorganisaties zijn in gesprek met de ministeries van OCW, EZK en VWS over verschillende urgente aandachtspunten. Onder meer over: de kosten van uitloop, de mogelijkheden om de contracten van (postdoctorale) onderzoekers langer dan vier jaar te kunnen laten duren of meer dan twee aanstellingen te kunnen verlengen en verlenging te kunnen bieden aan de verblijfsvergunning van internationale werknemers die een aflopend tijdelijk dienstverband hebben. Bovendien zijn de organisaties in gesprek met andere financiers, zoals bedrijven of internationale subsidieversterkers als de EU, om ook daar voor maatwerkoplossingen steun te krijgen.

Werkveld ZonMw

Het werkveld van ZonMw is duidelijk breder dan het academische onderzoek, waarover dit bericht vooral gaat. Uiteraard heeft ZonMw ook aandacht voor de consequenties van de coronacrisis in die andere werkvelden. Wij wijzen erop dat ZonMw al diverse kortetermijnmaatregelen heeft aangekondigd voor haar (onderzoeks)projecten om aanvragers, projectleiders, commissieleden en referenten in deze tijd te ontzien. De impact voor academische maar ook niet academische projecten is groot. ZonMw houdt nauw contact met al haar stakeholders over deze situatie en monitort de mogelijke consequenties op langere termijn.

Lees hier de gezamenlijke verklaring van NFU, VSNU, ZonMw en NWO.

Bron: ZonMw