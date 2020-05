Hulp en luisterend oor voor ouderen

Espria Ledenvereniging en Zilveren Kruis: samen sterk tegen eenzaamheid



Voor veel ouderen is deze tijd een moeilijke periode. Door de coronamaatregelen zijn ze aan huis gekluisterd en is bezoek niet mogelijk. Daarom belt Espria Ledenvereniging, in samenwerking met Zilveren Kruis, dagelijks naar leden om te vragen hoe het met ze gaat en of ze misschien hulp nodig hebben. Emmy Nuberg, ledenadviseur bij de ledenvereniging, merkt dat leden het belletje enorm waarderen. ‘Veel ouderen zijn verrast dat we bellen. Ze vinden het fijn om met iemand te praten en hun eventuele zorgen te delen.’

Telefoontje

Elke dag kunnen tientallen leden van 75 jaar en ouder een telefoontje verwachten. Van de ledenadviseur van de ledenvereniging of van de zorgcoach van de afdeling Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis. In dat geval gaat het om ouderen die via de ledenvereniging bij Zilveren Kruis collectiviteitskorting krijgen op hun zorgverzekering. Emmy: ‘We vragen hoe ze de coronacrisis ervaren, of ze zich goed redden en of we ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld omdat ze geen thuiszorg meer hebben of omdat de fysiotherapie niet doorgaat. Ook denken we mee over mentale hulp, bijvoorbeeld omdat men angstig is of in een sociaal isolement zit.’

De ouderen waarderen het telefoontje ontzettend. ‘Wat lief dat u belt’, is een veelgehoorde reactie. Toch redden veel mensen zich prima. Sommigen zijn nog heel actief en vitaal: ze fietsen en wandelen veel, laten een paar keer per dag de hond uit en zijn druk met puzzelen, lezen of bezig in de tuin. Ook krijgen veel mensen hulp van buren van buren of kinderen.

Luisterend oor

‘Natuurlijk horen we ook dat mensen hun naasten missen’, vertelt Emmy. ‘Daar zitten soms echt hele verdrietige verhalen bij.’ Van ouderen die hun kleinkinderen niet mogen zien, weinig contact hebben met anderen en zich eenzaam voelen. Emmy: ‘We bieden een luisterend oor en bellen dan later nog een keertje weer.’ ‘Of we sturen een bloemetje of een kaartje’, vult Ron Kerklaan, manager zorgbemiddeling bij Zilveren Kruis, aan. ‘Want een verjaardag van een negentigjarige laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan.’ Naast het beantwoorden van vragen, telefoonnummers van instanties doorgeven en een luisterend oor zijn, regelen de zorgcoaches ook concrete zorg.

Wanneer mensen hulp nodig hebben, dan kijken de ledenadviseurs en zorgcoaches naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor de boodschappen. ‘Wanneer mensen hun boodschappen niet zelf of door anderen kunnen laten doen, denken we mee over een oplossing. Bijvoorbeeld via de boodschappenservice van de lokale supermarkt of door ze in contact te brengen met een vervangende mantelzorger’, licht Emmy toe. Vaak gaat het om doorverwijzen naar praktische hulp, maar soms zijn de situaties ingewikkeld. Bijvoorbeeld wanneer iemand net is opgenomen in een zorgcentrum en de partner diegene door de coronamaatregelen niet mag bezoeken.

‘Mensen zijn dan heel verdrietig en zitten er soms echt doorheen’, aldus Ron Kerklaan. ‘Veel mensen vertellen dan dat ze daarmee de huisarts of specialist niet willen lastig vallen. Ze blijven dan doorlopen met klachten die ze eigenlijk moeten bespreken met een arts. We leggen uit dat de artsen die met coronapatiënten werken “gewoon” te benaderen zijn. Dat geldt ook voor de huisarts. Dus altijd bellen, adviseren wij deze mensen. Want er kan ook veel op afstand worden gedaan. Zowel door de specialisten en huisartsen, als door GGZ-specialisten zoals een psycholoog.’ Emmy vult aan: ‘Wij brengen leden in contact met de wijkteams van de thuiszorgorganisaties, wanneer ze wél zorg nodig hebben. Ook in coronatijd blijkt er vaak nog veel mogelijk te zijn, wanneer mensen zich thuis alleen niet meer redden.’

Bron: Espria Ledenvereniging