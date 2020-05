Longfonds en One Shoe lanceren digitaal platform voor longklachten na corona

Het Longfonds en creatief & digitaal bureau One Shoe hebben vandaag het platform coronalongplein.nl gelanceerd. Hét platform voor patiënten die na corona nog longklachten ondervinden. Op dit digitale patiëntenplein komen informatie, ontmoeting, hulp en onderzoek samen. In slechts 2,5 week is het platform gerealiseerd, waarbij One Shoe verantwoordelijk is voor UX, visual design en development van het platform.

Het Coronalongplein

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben zich al honderden mensen met uiteenlopende vragen en klachten gemeld bij het Longfonds. Het Coronalongplein is de plek waar ex-corona patiënten terecht kunnen voor informatie over klachten en herstel, het delen van ervaring voor onderzoek en in gesprek kunnen gaan met lotgenoten. Het platform is gemaakt in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN) en is een uniek innovatief concept dat geheel uitgaat van de vraag van de patiënt. “Corona beneemt ons allemaal de adem”, zegt Michael Rutgers, algemeen directeur van het Longfonds. “Het coronavirus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je leven zijn. We strijden voor mensen met een longziekte én voor iedereen die blijvende longschade overhoudt aan het coronavirus.”

Michel van Velde (CEO One Shoe): “Samen met het Longfonds team hebben we in korte tijd, door goede samenwerking, een platform weten te realiseren waar ex-corona patiënten zich thuis voelen en in contact kunnen komen met lotgenoten. Onze ervaring leert dat dit soort community websites van groot belang zijn in onzekere tijden of bij ziekte. We zijn ontzettend trots dat we hier onderdeel van zijn en zo een steentje bij kunnen dragen.”

Blijven doorontwikkelen

De lancering van het platform is onderdeel van het digitale strategie traject waar het Longfonds en One Shoe in zitten. De komende tijd zal One Shoe samen met het Longfonds het platform blijven verbeteren en doorontwikkelen, zodat het meebeweegt met de steeds veranderende situatie omtrent COVID-19.

Bron: One Shoe