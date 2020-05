Haarlems bedrijf gaat wekelijks 2,4 miljoen mondkapjes produceren

Het Haarlemse bedrijf BMS Auto- en Projectstoffering begint in juni met de massaproductie van mondkapjes. BMS is marktleider in het stofferen van onder meer treinen, bussen, trams en auto’s. Het bedrijf investeert in een productielijn die wekelijks 2,4 miljoen mondkapjes maakt. BMS-directeur Sander Borchart vindt het kwalijk dat mondkapjes vooral uit Azië komen en vaak tegen woekerprijzen worden verkocht. BMS is gespecialiseerd in technieken en materialen die bij de productie van mondkapjes vereist zijn en begint nu HMK Medical B.V. Die afkorting staat voor Hollandse Mondkapjes.

Het overgrote deel van het werk van BMS komt uit de ov-sector. Na het uitbreken van de corona-crisis vroeg een grote klant het Haarlemse bedrijf om mee te denken over de productie van mondkapjes voor een deel van hun personeel. Dit mede vanwege de ervaring van BMS op het gebied van computer gestuurd snijden, borduren en naaien.

Van het een kwam het ander. Directeur Sander Borchart dook dieper in de materie, formeerde een team van interne en externe deskundigen en bracht kansen en risico’s in beeld. Voor hem stond al snel vast dat er iets kan en vooral móet gebeuren: ‘Het is ondenkbaar dat we als Nederland blijkbaar niet in staat zijn om zélf mondkapjes te maken. Die halen we nu voor honderden miljoenen euro’s uit China. De productie ervan is technisch gezien verwant met wat BMS doet. Daarom durf ik het aan om een substantieel bedrag in een Haarlemse productielijn te investeren. Want we weten technisch gezien waar we het over hebben.’

BMS werkt samen met een Chinese leverancier van borduur-, snij- en naaimachines, die ook productiemachines voor de medische industrie maakt. Dit bedrijf levert begin juni twee computergestuurde mondkapjesmachines en later die maand volgen er naar verwachting nog twee. Zodra alle machines volcontinu draaien, komt de productie uit op 2,4 miljoen stuks per week. Sander Borchart houdt er rekening mee dat HMK Medical B.V. dan werk kan bieden aan 30 tot 40 mensen.

De 3-laags mondkapjes van HMK zullen herkenbaar zijn aan licht oranje gekleurde elastiekjes en worden gecertificeerd door een gerenommeerd bureau in Zwitserland. Het betreft zogenoemde IIR-mondkapjes en ze zijn bedoeld voor reizigers, mensen in contactberoepen, medici, para-medici, OV-bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en consumenten.

Sander Borchart vindt dat de miljarden euro’s die de overheid uitgeeft aan het bestrijden van het coronavirus zo veel mogelijk in Nederland en Europa moeten worden besteed: ‘Op die manier kunnen we onze eigen economie ondersteunen. Ik vind het niet uit te leggen dat een essentieel product als een mondkapje via een luchtbrug in enorme aantallen naar Nederland moet worden gevlogen. Zoals ik het ook niet uit te leggen vind dat er te vaak woekerprijzen voor worden gevraagd. In politiek Den Haag valt te horen dat men minder afhankelijk wil zijn van buitenlandse leveringen. Ik wil daar met onze lokale productie op inspelen en een basis leggen voor een toekomstige industrie in Nederland waardoor we minder afhankelijk worden van het buitenland. HMK Medical B.V. doet dat op basis van een faire kostprijs plus reële opslag en hanteert prijzen waar ik mij goed bij voel. Uiteraard wil ik mijn investering op termijn terugverdienen. Ik ben per slot van rekening ondernemer. Maar niet ten koste van alles.’

De voor de productie benodigde grondstoffen komen vooralsnog uit China. Maar, zegt Sander Borchart, hij is met zijn team op zoek naar Europese alternatieven. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om gebruikte mondkapjes in de toekomst op een verantwoorde wijze in te zamelen en te voorkomen dat die tot massale vervuiling leiden.

