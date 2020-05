‘Grow It!’ app helpt jongeren in coronatijd

Tilburg University en Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis lanceren app die jongeren steunt tijdens de coronacrisis

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de Tilburg University lanceren op 11 mei de ‘Grow It!’ app. Met deze app krijgen jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar meer inzicht in hoe ze zich voelen en krijgen ze dagelijks een leuke challenge ter ondersteuning van de dagelijkse stress tijdens de coronacrisis.

Onzekerheid

Terwijl 11 mei de basisscholen weer opstarten zitten middelbare scholieren en studenten nog steeds thuis. Veel jongeren hebben te maken met onzekerheid door de coronacrisis. Zij kunnen niet naar school, moeten hun contact met leeftijdgenoten beperken en zoveel mogelijk in huis blijven. Ook zijn sport- en hobbyclubs grotendeels nog gesloten. Er kunnen bovendien spanningen ontstaan in de thuissituatie door financiële problemen of onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis op de toekomst. Dit alles maakt jongeren in deze crisistijd kwetsbaar voor stress, sociale isolatie, eenzaamheid, angst en somberheid.

Emoties van jongeren

Met het doel om inzicht te krijgen in de emoties van de jongeren en hen te helpen met de vreemde situatie om te gaan is de ‘Grow It!’- app ontwikkeld door een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Manon Hillegers, afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, in samenwerking met Loes Keijsers van de Tilburg University. Hillegers: “Het is voor jongeren nu een heel lastige tijd. De normale structuur ontbreekt. Niet iedereen heeft thuis een laptop om schoolwerk op te doen. En juist contact met leeftijdgenoten is voor jongeren heel belangrijk. Dat kan nu niet. Ook kennen we allemaal de berichten in de media over jongeren die helemaal buiten beeld zijn geraakt. De Grow It! app kan hen ondersteuning bieden.”

Voor zover bekend wordt ‘Grow It!’ de eerste gamified smartphone app in Nederland die jongeren gericht steunt bij gevoelens van angst, somberheid, eenzaamheid en stress tijdens de coronacrisis. Jongeren kunnen de app gratis downloaden op hun telefoon, kiezen een naam van een dier als nickname, komen in een team en spelen mee. Elke dag ontvangen ze op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. Bijvoorbeeld: bak of kook iets lekkers voor je buren of vertel je vriendin wat je leuk aan haar vindt. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. De app werkt tegelijkertijd als een soort dagboek.

Iedereen kan downloaden

In eerste instantie wordt de app per 11 mei via een samenwerking met het voortgezet onderwijs aangeboden aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar in de regio Rotterdam Rijnmond, maar in principe kan iedereen de app downloaden en meedoen. Het eerste doel is om rond de 1.000 deelnemers te werven.

Zie www.growitapp.nl voor meer informatie over de partners in de ontwikkeling van de app en het onderzoek.

Er is ook een video beschikbaar met meer uitleg op YouTube: https://youtu.be/rJuWVxReGl8

De gemeente Rotterdam, de Stichting vrienden van het Sophia en NWO dragen financieel bij aan het project.

Bron: Erasmus MC