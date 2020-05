Hoe ziet de wereld er post-corona uit

De wereld na COVID-19 zal er heel anders uitzien in de dagen, maanden en jaren die gaan volgen op één van de grootste crisissen van deze tijd. Cognizant’s Center for the Future of Work (CFoW) deelt in dit verslag de voorspellingen over een wereld na het coronavirus. Elk facet van onze maatschappij wordt momenteel geraakt, denk aan de politiek, de economie, het bedrijfsleven en technologie. Met alle gevolgen van dien.



Hoe lang de huidige beperkingen duren weten we niet, maar duidelijk is dat COVID-19 veel verandert. CFoW onderzoekt in een speciaal rapport, After the Virus: A Special Report Looking Back on the Next Five Years, wat de coronacrisis uiteindelijk gaat betekenen voor de overheid, de gezondheidszorg, het onderwijs, de detailhandel en de reis- en technologiebranche. Het rapport is geschreven vanuit een toekomstperspectief, waar gekeken wordt wat de stand van zaken is in 2025. De veranderingen die verwacht worden, dienen zich namelijk in de jaren na de pandemie aan.



De wereld in 2025

Het team van CFoW deelt voorspellingen voor de jaren na het coronavirus. Sommige voorspellingen zijn technisch, zoals lichaamsscans van bezoekers van een gebouw of evenement, het oprichten van een ‘Health Security Agency’ en een toekomstig virtueel personeelsbestand. Andere voorspellingen zijn meer divers, zoals kosten van vergrijzing aanpakken, een duurzamere toekomst creëren en het opgeven van privacy voor het algemeen belang.



Negen beschouwende voorspellingen die in het rapport worden benadrukt, zijn onder meer:

De online Big Bang: De ontwikkeling rondom gebruikerservaring sluit straks naadloos aan op samenwerkingsplatforms als Muzzle en Trello. Het gebruik van Mixed Reality (MR) kan tevens een grote boost krijgen als bedrijven virtuele werkplekken ontwerpen als The Wild of hub-culturen als Emerald City.



Thuiswerken wordt de norm: Werken op afstand wordt voor de meeste bedrijven de norm in plaats van de uitzondering. In 2025 worden huizen en appartementen gebouwd of uitgerust met geluidsisolatie, aparte spraak gestuurde ingangen en futuristische glazen muren waarop we kunnen werken.



Minder zakenreizen: Er zijn een stuk minder zakenreizen, omdat nieuwe technologieën de afstand overbruggen. De meeste zakelijke vergaderingen en evenementen verlopen virtueel en vliegschaamte is flink toegenomen.



Gezondheidsscreening is overal: net zoals de TSA in de VS werd gevormd na 9/11, wordt er een Health Security Agency opgericht om ervoor te zorgen dat mensen gezond reizen en zich verplaatsen met een ‘OK2GO’-scan die verplicht is voor iedereen.



Gaia en Greta: Greta Thunberg dwong de wereld te kijken naar klimaatverandering en nu weet iedereen wat de onmiddellijke impact van thuisblijven is. Zo zijn er in Venetië weer vissen te zien in het water doordat gondels minder varen en is de hoeveelheid smog in China sterk afgenomen.



Mens in de machine: multi-sensorische virtuele interactie is sterk gegroeid door de opkomst van haptische interfaces, denk aan handschoenen en full-body pakken (zoals Teslasuit of HaptX textiles). Deze virtual reality interfaces maken het mogelijk voor gebruikers om bepaalde objecten in het ‘echt’ te voelen. We kunnen dus straks niet alleen informatie op aanvraag zien en horen, maar ook voelen.



De opoffering van privacy: overheden hebben de langetermijngevolgen van een permanente toezicht-infrastructuur erkent en de persoonlijke data die hieruit voortvloeit zorgt voor een nieuwe bron van economische welvaart.



Vergrijzingskosten in een post-corona wereld: aangezien de wereldbevolking steeds ouder wordt, komt Gerontechnologie op als een nieuw onderzoeksgebied. Gerontechnologie richt zich op het waarborgen van goede gezondheid, maatschappelijke participatie en zelfstandigheid van ouderen. Dit wordt gerealiseerd door onderzoek en de ontwikkeling van producten en diensten die de kwaliteit van leven verhogen. Hierdoor worden de kosten van onze mondiale gezondheidszorg verminderd.



Een schoner regime: de strijd tegen virussen wordt anders gestreden dan vóór de coronacrisis. Bedrijven voeren een algemeen bedrijfshygiënebeleid in en nieuwe startups als Blueland en Truman’s hebben duurzame hygiëne en schoonmaken sexy gemaakt.

Er is vooral gekeken naar leidende indicatoren, naar de toekomst van werk, maar ook naar de toekomst van alles wat er momenteel in onze samenleving gebeurt. Technologie vormt de kern van het herstel na de crisis, maar er zullen ook onverwachte gevolgen zijn. Het valt nog te bezien hoe de overheid, het onderwijs, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg zich wereldwijd herstellen om de nieuwe wereldorde te kunnen dienen.