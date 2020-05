VieCuri start Coronafonds voor wetenschappelijk onderzoek

VieCuri Medisch Centrum bevindt zich in één van de zwaarst door corona getroffen gebieden van Nederland. Vanaf het begin van de coronacrisis doet het Noord-Limburgse ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek naar dit nieuwe virus. Om deze onderzoeken financieel te ondersteunen, heeft het ziekenhuis het VieCuri Coronafonds opgericht.

Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur van VieCuri: “Onderzoek naar complicaties en behandelingsmogelijkheden van corona zijn enorm belangrijk. Met het VieCuri Coronafonds willen wij medisch specialisten en onderzoekers ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus, zodat zij snel wetenschappelijk onderzoek kunnen doen.”

Betere behandeling van coronapatiënten door onderzoek

VieCuri heeft ruim 400 coronapatiënten behandeld. Hierdoor heeft het ziekenhuis – ook landelijk gezien – een opvallend rijke database met gegevens van coronapatiënten. Zo doet het ziekenhuis onder meer onderzoek naar longembolieën (bloedpropjes in de longen) bij coronapatiënten. Specialisten van VieCuri zagen longembolieën bij coronapatiënten op de Intensive Care. Maar er is nog weinig bekend over longembolieën bij coronapatiënten, die niet op de Intensive Care hebben gelegen en ook deze verschijnselen hebben. Door deze onderzoeken kunnen patiënten in de toekomst beter behandeld worden.

Werving donaties voor het VieCuri Coronafonds

VieCuri verricht als topklinisch opleidingsziekenhuis jaarlijks meer dan 180 wetenschappelijke onderzoeken. De onderzoeken van VieCuri naar het coronavirus staan niet op zichzelf; het ziekenhuis werkt in verschillende verbanden samen met andere ziekenhuizen. Uiteraard zijn alle gegevens geanonimiseerd voor gebruik. Voor de onderzoeken naar het coronavirus die nu gepland zijn, heeft VieCuri een bedrag van € 400.000 nodig. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen is het VieCuri Coronafonds opgericht. Iedereen kan doneren en daarmee direct een bijdrage leveren aan onderzoek naar de bestrijding van het coronavirus en de effecten daarvan.

Meer informatie staat op www.viecuri.nl/coronafonds.

Bron: Viecuri