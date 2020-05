Joost Verbeek: Nieuwe verbindingen maken werking van P-glycoproteïne zichtbaar

Verbeek beschrijft in zijn proefschrift de synthese en eerste biologische testen van nieuwe verbindingen waarmee de hoeveelheid en de functionaliteit van het eiwit genaamd P-glycoproteïne is te meten. Dit eiwit ‘pompt’ allerlei stoffen die het herkent uit de hersenen en houdt zo de hersenen schoon.

P-glycoproteïne



Bij verschillende ziektebeelden kan de functie van deze pomp verstoord raken, zoals bij alzheimer en epilepsie. Ook veel medicijnen die in het brein hun werk moeten doen, haalt de ‘P-glycoproteïne-pomp’ weg. Hierdoor is de dosering niet optimaal.



Om de werking van P-glycoproteïne goed te kunnen meten, ontwikkelde Verbeek verschillende stoffen en testte deze op hun biologische werking. Door medische beeldvorming (PET) maakte hij de hoeveelheid en de werking van P-glycoproteïne met deze nieuwe stoffen zichtbaar. Om de synthese van deze stoffen mogelijk te maken, ontwikkelde hij verschillende syntheseroutes die ook voor andere verbindingen bruikbaar zouden kunnen zijn.



Het beste resultaat is de eerste verbinding die ook in een levend organisme lijkt te binden aan P-glycoproteïne. Voordat deze verbinding bij de mens toepasbaar is, is er nog vervolgonderzoek nodig.

