Start nieuwe serologische antistoffentest voor COVID-19

Diagnostisch Centrum Star-shl biedt met ingang van heden een serologische antistoffentest aan voor de eerstelijnszorg en patiënten die eerder klachten hebben gehad. In de tweede helft van maart jl. werd al gestart met de inzet van een moleculaire test (PCR) voor de bepaling of een geteste persoon op dat moment al dan niet besmet is met het COVID-19 virus, geschikt dus voor het aantonen van de acute fase van de infectieziekte.

Serologische test

Hieraan toegevoegd wordt nu de mogelijkheid om ook serologisch te testen naar een eerder doorgemaakte COVID-19 infectie, waarbij het afweersysteem van het lichaam antistoffen heeft aangemaakt. Het verificatiepanel vanuit het RIVM werd succesvol uitgevoerd (15 mei 2020). Er zijn voldoende testmaterialen voor een lange, ongestoorde diagnostiek. Testuitslagen zijn in de regel binnen een dag beschikbaar.

Star-shl gebruikt een zogeheten ELISA-test met een zeer hoge specificiteit. Dit betekent dat de aangetoonde antistoffen gericht zijn tegen het SARS-CoV-2 virus, waarbij kruisreactiviteit met andere virussen en fout-positieve uitslagen zeer gering is.

Geen wetenschappelijk bewijs

Het aantonen van COVID-19 antistoffen is overigens niet hetzelfde als een immuniteitstest. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat de aanwezigheid van antistoffen iets zegt over (groeps)immuniteit.

Testen kan vanaf drie weken na de eerste ziektedag. Uit onderzoek onder zorgmedewerkers met milde klachten blijkt dat antistoffen niet bij iedereen na drie weken aantoonbaar zijn, mogelijk door een vertraagde immuunrespons of door onvoldoende antistoffenvorming. Het kan daarom voorkomen dat vervolgserologie noodzakelijk is voor een definitieve conclusie.

Khoa Thai, arts-microbioloog van Star-shl: “Ik ben ontzettend blij dat dit serologisch onderzoek met deze hoge kwaliteit nu beschikbaar is voor huisartsen en andere zorgprofessionals, en ook voor de vele patiënten die klachten hebben gehad lijkend op een COVID-19 infectie. De nauwkeurigheid van deze test is uitmuntend. Als niet-commercieel laboratorium willen we altijd de beste diagnostiek bieden voor onze aanvragers.”

Bron: Star-shi