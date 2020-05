Operaties ziekenhuis St Jansdal geannuleerd na corona-uitbraak op niet-corona-verpleegafdeling

Door een corona-uitbraak op een verpleegafdeling in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, waarbij patiënten en medewerkers betrokken zijn, moet het ziekenhuis gedeeltelijk de geplande reguliere zorg alsnog staken. Tot en met 29 mei wordt een aantal niet-spoedeisende, geplande operaties geannuleerd op alle locaties van het ziekenhuis. De spreekuren op de poliklinieken gaan vooralsnog wel gewoon door.

