Overzicht ziekenhuisopnames COVID-19 per provincie

Epidemiologische overzicht COVID-19 van ziekenhuisopnames per provincie in Nederland

Dagelijks publiceert het RIVM een overzicht met de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. Zo ook de spreiding van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per provincie. Voor medisch specialisten publiceert de Federatie dit dagelijkse overzicht ook op haar website.

Tot en met 27 mei 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 45768 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11697 van de gemeldepatiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5871 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaarof ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Uitleg over Surveillance van COVID-19 patiënten in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Viaeen samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD’en wordt informatie verzameld over personen(patiënten) met een positieve COVID-19 testuitslag. In het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland werden naast mensen met klachten ook mensen die contact hadden gehad met COVID-19 patiënten getest. Sindsdien is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen in deze rapportage. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.Een bestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is hier te vinden.

Weergave van grafieken

In de grafieken wordt in geel weergegeven wat de veranderingen ten opzichte van de voorgaande dag zijn in aantallen aan het RIVM gemelde patiënten. Soms worden meldingen van GGD aan RIVM een dag of enkele dagen later gedaan dan de dag dat de patiënt bij de GGD wordt gemeld.Wijziging rapportage ziekenhuisopname

Nu de reguliere zorg steeds meer wordt opgestart, worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op het nieuwe coronavirus. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Sinds 1 mei wordt daarom bij meldingen van ziekenhuisopnames door de GGD aan het RIVM nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was of om een andere reden. Vanaf 8 mei geven we in de rapportages van de ziekenhuisopnames sinds 1mei alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doet het RIVM zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.