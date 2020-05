Internationale ‘pop-upcoalitie’ pleit voor aanwezigheid naasten bij zorg

Planetree draagt ??bij aan nieuwe aanbevelingen voor betrokkenheid van naasten tijdens een pandemie.

Nieuwe aanbevelingen voor de aanwezigheid van naasten in ziekenhuizen, langdurige zorg en andere zorgorganisaties tijdens de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zijn vandaag vrijgegeven. Planetree was een van de meer dan 60 organisaties die deelnamen aan een internationale ‘pop-upcoalitie’ die de richtlijnen ontwikkelden voor een compassievolle benadering van aanwezigheid van naasten.

Fysieke aanwezigheid

Een benadering die de voordelen van de fysieke aanwezigheid van geliefden in evenwicht brengt met de behoefte om de risico’s van overdracht van COVID-19 te minimaliseren. De aanbevelingen zijn nu op grote schaal beschikbaar om leidinggevenden in de gezondheidszorg en lokale en regionale autoriteiten te ondersteunen in wat een verantwoordelijke, meelevende aanwezigheid van naasten is tijdens en na een pandemie.

Coalition to Preserve Family Presence

De ‘Coalition to Preserve Family Presence’ omvatte pleitbezorgers van patiënten, bewoners, familie en ouderen, experts in kwaliteit, veiligheid en infectiepreventie, clinici, beleidsmakers en vooraanstaande stemmen in mensgerichte zorg van organisaties zoals de International Society for Quality in Health Care (ISQua) , International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services, National Quality Forum, Institute for Healthcare Improvement (IHI), Institute for Patient and Family-Centered Care, American Nurses Association, American College of Healthcare Administrators (ACHCA), Planetree International, Pioneer Network en Planetree Nederland.

De leden kwamen bijeen voor een snelle reactie op de huidige beperkingen op de aanwezigheid van naasten die zijn ontstaan ??sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie. In sommige gevallen voorkomen deze beperkingen dat de meest kwetsbaren een bekende ondersteuner aan hun zijde hebben tijdens de bevalling, het levenseinde en tijdens pediatrische noodsituaties.

Redelijke benaderingen

“Dit is niet het moment om de enorme vooruitgang die is gemaakt om meer mensgerichte zorgsystemen en -omgevingen te creëren, uit te hollen”, aldus Marita Bossers, directeur Planetree in Nederland. “We zijn er trots op dat Planetree heeft bijgedragen aan deze aanbevelingen, die aantonen dat er redelijke benaderingen zijn om zowel veiligheid als mensgerichtheid te handhaven, zelfs tijdens een pandemie. Deze coalitie heeft niet alleen krachten gebundeld maar ook ervaringen zoals we die in Nederland bijvoorbeeld hebben en wetenschappelijke achtergronden verzameld om te komen met aanbevelingen om op een mensgerichte én veilige manier om gaan met het contact tussen patiënten en cliënten en hun naasten.”

De aanbevelingen benadrukken het belang om niet alleen rekening te houden met het risico dat aanwezigheid van naasten kan vormen voor het personeel, patiënten, bewoners en geliefden, maar ook met de risico’s die beperkingen kunnen creëren voor de fysieke, emotionele en psychologische gezondheid van dezelfde individuen. In het bijzonder behandelen de richtlijnen bezorgdheden, zowel op korte als op lange termijn, voor gevallen van pediatrische zorg, bevalling, levenseinde en voor personen die medisch behoefte hebben aan familie of naasten aan het bed, inclusief degenen die een beperking hebben op non-verbaal of cognitief gebied.

Ga naar bit.ly/familypresence om de (Engelstalige) mensgerichte richtlijnen voor het behoud van aanwezigheid van naasten in moeilijke tijden te downloaden.

Bron: Planetree