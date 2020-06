Twee maanden en 1 miljoen antwoorden verder: de impact van de coronacrisis op de Noorderling

Inzicht met de CoronaBarometer van Lifelines Waar noorderlingen in het begin van april regelmatig piekerden, ervaren zij eind mei minder zorgen en spanning. Ze slapen beter dan aan het begin van de coronacrisis en minder mensen zijn bang hun baan kwijt te raken. Dat blijkt uit het grootschalige Lifelines Corona Research Project dat sinds het begin van de coronacrisis wekelijks 50.000 noorderlingen bevraagd over hun gezondheid en welzijn. Op www.CoronaBarometer.nl wordt inzicht gegeven in die data, waarbij nu ook de ontwikkeling per week te zien is.





Kracht van herhaling



Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG verzamelen vanaf het begin van de coronacrisis wekelijks informatie van 50.000 mensen wonend in Noord-Nederland. Hoofdonderzoeker prof. dr. Lude Franke benadrukt het belang van dit onderzoek: “We zien in de barometer nu echt de waarde van het herhaald stellen van vragen aan de deelnemers. Dat maakt het onderzoek uniek en geeft interessante inzichten. Zo is bijvoorbeeld te zien dat mensen die aan het begin van de crisis aangaven gezonder te gaan eten, nu terugkeren naar hun oude eetpatroon.”

Korte en lange termijn gevolgen



Het doel van het Lifelines corona-onderzoek is te ontdekken wat de risicofactoren zijn op het krijgen van een coronavirusinfectie en wat de fysieke en mentale impact is van een crisis als deze. De deelnemers aan dit onderzoek doen al bijna 15 jaar mee aan het langlopende onderzoeksprogramma Lifelines. Daarom is er een grote hoeveelheid informatie van hen beschikbaar, waaronder genetische data en kennis over hun leefstijl.

Lifelines is een langlopend onderzoek dat naar verwachting nog meer dan 10 jaar data van deze groep blijft verzamelen. Daarmee wordt ook zichtbaar gemaakt wat de lange termijn gevolgen zijn van deze pandemie op fysieke en mentale gezondheid.

Met de kennis van Noord-Nederland



Het Lifelines corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, de RUG, de Aletta Jacobs School of Public Health, en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstellingen, en gesteund door het Ubbo Emmius Fonds en de NDC mediagroep. Om dit onderzoek te financieren is tevens de actie Crowdfunding tegen Corona gestart: www.rugsteunt.nl/corona ,waarmee al ruim 40.000 euro is opgehaald.

Bron: RUG, de Aletta Jacobs School of Public Health, het UMCG, en Lifelines.