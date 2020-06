Ongeveer 5,5% van bloeddonors heeft corona-antistoffen

Sanquins tweede meting toont dat ongeveer 5,5% (+/- 0,5%) van de Nederlandse bloeddonors antistoffen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld, een bescheiden stijging ten opzichte van de gemeten 3% in april. Dat wordt veroorzaakt doordat Nederland zich nu in het staartje van de piek van de uitbraak bevindt, en omdat de lockdown-maatregelen de verspreiding van het virus hebben beperkt. Dat is de voorlopige conclusie uit dit vervolgonderzoek.

Ruim 7.000 donaties zijn getest in de periode van 10 tot 20 mei, 12 weken na de eerste bekende COVID-19 besmetting in Nederland. Net als bij de eerste meting gaat het om bloeddonors tussen de 18 en 75 jaar die tenminste twee weken klachtenvrij waren op het moment van doneren.

Prof. dr. Hans Zaaijer, onderzoeksleider: “We verwachtten een stijging van het percentage, omdat inmiddels meer donors hebben kunnen herstellen van een infectie en erna hebben kunnen doneren. De gevonden stijging is relatief klein, dat sluit aan bij wat de RIVM liet zien over de afnemende verspreiding van de infectie. De lockdown-maatregelen zijn effectief, waardoor minder mensen besmet zijn geraakt.”

Indicatief getal

Zaaijer: “Het percentage van 5,5% is indicatief, ons bevestigingsonderzoek is namelijk nog niet afgerond. Tot die resultaten bekend zijn, moeten we rekening houden met een foutmarge van ongeveer een half procent. Naar verwachting hebben we het bevestigingsonderzoek over twee weken afgerond, en kan Sanquin dan ook een update per regio geven.”

Representatief

Het onderzoek naar groepsimmuniteit is in Nederland het eerste grootschalige onderzoek, daarmee zijn de uitkomsten waardevol en inzichtelijk. Omdat alleen donors worden onderzocht, is het gevonden percentage niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Daarvoor wordt ook onderzoek onder leiding van het RIVM, de PIENTER Coronastudie, uitgevoerd. Sanquin zal aan dit onderzoek bijdragen door regelmatig ruim 2000 donors te testen op de aanwezigheid van antistoffen.

