Paralympisch snowboardster Renske van Beek wordt ambassadrice Onbeperkt070-prijs 2020

Paralympisch snowboardster Renske van Beek is dit jaar de ambassadrice van de Onbeperkt070-prijs. De Haagse topsportster zet zich er de komende maanden voor in om Den Haag toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en zo hun vrijheid te vergroten. Zo zal zij inwoners van de stad via video’s oproepen om mee te denken over toegankelijkheid en zal zij mede de uitreiking van de Onbeperkt070-prijs voor haar rekening nemen.Voorall roept alle Hagenaren op om initiatieven en ideeën in te sturen die de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking vergroten. Inzendingen kunnen tot en met maandag 30 juni worden ingediend via onbeperkt070@voorall.nl of op www.onbeperkt070.nl. Het thema van dit jaar is ‘Vrijheid’.



Het ultieme gevoel van vrijheid ontdekken

Van Beek werd in 2015 Nederlands kampioene op de para-snowboardcross en kwalificeerde zich voor de Paralympische Spelen van PyeongChang 2018. Bovendien is ze de winnares van de Wouter Duinisveld Award 2016 én werd ze genomineerde bij alle voorgaande edities van de Haagse sportprijs. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat alle Hagenaars zich vrij kunnen voelen in de stad en de ongelimiteerde vrijheid hebben om te gaan en te staan waar ze willen. Deze bewegingsvrijheid is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Ik hoop dat ik als ambassadrice kan bijdragen aan een toegankelijk klimaat voor iedereen en anderen kan inspireren hún ultieme gevoel van vrijheid te ontdekken, zoals snowboarden dat voor mij is.”



Pionier para-snowboarder

Wim Carabain, directeur-bestuurder van Voorall, is er trots op dat Van Beek zich dit jaar verbindt aan de jaarlijkse prijs: “Renske is een voorbeeld voor velen en een pionier als para-snowboardster. Ze behoort echt tot de wereldtop. We hopen dat haar verhaal andere Hagenaars inspireert om actief mee te denken over toegankelijkheid en bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking.”



De Onbeperkt070-prijs

Na de zomer wordt bekendgemaakt welk initiatief de Onbeperkt070-prijs wint en €7.500 ontvangt ter ondersteuning van het idee of initiatief. De runner up ontvangt de aanmoedigingsprijs met een ondersteunend bedrag van €2.500. Ook wordt er een officiële eervolle vermelding uitgereikt. Vorig jaar ging de Onbeperkt070-prijs naar het idee van de Haagse Willemsvaart om een tillift te installeren, zodat ook rolstoelgebruikers van de vaartochten gebruik kunnen maken. Ga voor meer informatie naar www.onbeperkt070.nl.



Over Voorall

Voorall is een stichting die de belangen van Hagenaars met een beperking behartigt. Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten. Ga voor meer informatie naar www.voorall.nl.