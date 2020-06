Vanaf 15 juni zijn vakanties en reizen naar deze 19 landen toegestaan: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Tsjechië, Caribisch deel van het Koninkrijk.

Tot 15 juni staat het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor alle landen op oranje. Alle vakanties naar het buitenland worden afgeraden. Maar vanaf 15 juni zal het weer mogelijk zijn om op vakantie te gaan naar andere landen binnen de EU/Schengen en naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het reisadvies voor landen in die gebieden wordt aangepast van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s), tenzij het coronavirus er nog niet voldoende onder controle is of tenzij landen nog geen Nederlandse toeristen verwelkomen of quarantaine opleggen bij aankomst.

Op basis van deze criteria zijn de verwachtingen voor de reisadviezen als volgt:

Per 15 juni worden de reisadviezen van de volgende landen aangepast van oranje naar geel: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Tsjechië, Caribisch deel van het Koninkrijk.

Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden blijven deze zomer vooralsnog oranje, vakantiereizen naar deze 3 landen worden dus afgeraden.

Een aantal landen moet nog besluiten wanneer ze de belemmeringen voor Nederlandse weer opheffen. De verwachting is dat deze landen daarover in de komende weken een besluit nemen.: Het gaat om: Frankrijk, IJsland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland, Liechtenstein, Cyprus, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije. Het reisadvies wordt zodra mogelijk naar geel aangepast.

NB: Dit is een inschatting op basis van de informatie die nu beschikbaar is. Deze informatie zal regelmatig worden geactualiseerd. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Overzicht versoepelingen reisadviezen

Reisadvies aangepast op 15 juni Aanpassing reisadvies zodra grens opengaat Reisadvies blijft oranje België Frankrijk Denemarken Bulgarije IJsland Verenigd Koninkrijk* Duitsland Liechtenstein Zweden* Estland Oostenrijk Italië Spanje Kroatië Zwitserland Letland Cyprus Litouwen Finland Luxemburg Hongarije Portugal Ierland Slovenië Malta Tsjechië Noorwegen Slowakije Polen Bonaire Roemenië Saba Griekenland Sint Eustatius Curaçao Sint Maarten Aruba

*Als u toch voor een noodzakelijke reis naar deze landen gaat, geldt bij terugkomst een verplichte thuisquarantaine.

Bron: Rijksoverheid