Saxenburgh heropent polikliniek in De Velstroom

Nu de coronasituatie landelijk en zeker in onze regio verbetert en beperkingen worden versoepeld, heropent Saxenburgh op dinsdag 2 juni de polikliniek in De Veltstroom in Coevorden. Patiënten kunnen hier dan weer terecht voor een poliklinische afspraak, röntgenfoto en bloedprikken.

Gefaseerd

Saxenburgh start de polikliniek in gezondheidscentrum De Veltstroom gefaseerd op. Dat betekent dat de medisch specialisten die al poli hielden in Coevorden, hun spreekuren langzaam aan weer oppakken. Daarnaast blijven consulten via de Beterdichtbij app of telefoon ook mogelijk. De afdeling radiologie start in eerste instantie op maandag, woensdag en vrijdag. Het streven is, om de openingstijden weer uit te breiden naar het oude niveau, afhankelijk van de vraag. Patiënten die een afspraak hebben in De Veltstroom worden hierover geïnformeerd. Zij hoeven niet naar het ziekenhuis te bellen.

Bloedafname is vanaf 2 juni dagelijks mogelijk van 08.00 – 13.00 uur. Op de website www.saxenburgh.nl staat onder het oranje blok coronanieuws steeds de meest actuele informatie hierover.

Gezondheidscontrole corona

De toegang van Saxenburgh patiënten èn bezoekers van de Singelapotheek gaat gedoseerd via de parkeergarage onder De Veltstroom. Op deze manier kan de 1,5 meter afstand tussen patiënten onderling worden bewaakt.

Patiënten en bezoekers van de Saxenburgh polikliniek, radiologie en prikpost worden daar gescreend op corona, door middel van een vragenlijst gezondheidscontrole, die ze van tevoren moeten doornemen. De vragenlijst staat bij coronanieuws op de website van Saxenburgh.

Huisartsen

Patiënten van de huisartsen en overige dienstverleners in De Veltstroom kunnen de normale ingang van het gezondheidscentrum blijven gebruiken. Deze zorgaanbieders maken zelf afspraken met hun patiënten. De screening op corona zal bij deze groep patiënten telefonisch plaatsvinden.

Saxenburgh is blij dat de omstandigheden in Nederland het mogelijk maken om de dienstverlening in Coevorden weer op peil te brengen.

Bron: Saxenburgh Groep