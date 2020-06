Schreeuwomleven.nl heeft zorgen over VPRO docu “Overtijd” – normaliseer spijt na abortus niet

Er is Hulp: “Zorgen over VPRO uitzending “Overtijd”: normaliseer spijt na abortus niet” Er is Hulp heeft veel ervaring als het gaat om spijt na abortus. Zo’n 14 tot 20 procent van deze pro-life hulpverlening bestaat uit post-abortus kwesties. Daarom is de stichting in eerste instantie blij verrast dat de VPRO donderdag een film (*1) uitzendt over dit onbesproken onderwerp.

Maar volgens ‘Er is Hulp’ zijn er ook zorgen dat veel van de vrouwen die kampen met complexe mentale problemen als gevolg van abortus zich juist niet gehoord voelen. Dat kan gebeuren wanneer de boodschap abortus normaliseert door de spijt los te koppelen van een kritische blik naar de keuze voor abortus. In “Overtijd” vertelt regisseur Tessa Louise Poppe, samen met onder andere Kiki van het Humanistisch Verbond, over spijt, twijfel en een veranderd zelfbeeld na abortus.

In een promotieartikel voor de film schrijft Poppe: “Wat had ik achteraf graag geweten dat het normaal was om spijt te voelen, dat het normaal was dat ik twijfelde of ik wel het juiste had gedaan, dat het normaal was dat mijn zelfbeeld veranderde…” In haar film wil ze laten zien dat “het oké is dat deze gevoelens de revue passeren”, zo schrijft ze in de VPRO gids van deze week. Dapper dat ze deze gevoelens nu durven te erkennen, aldus ‘Er is Hulp’. Daarmee is de film baanbrekend, juist ook binnen de pro-choice wereld, omdat spijt na abortus tot voor kort massaal werd ontkend (*2) door de veel spreekbuizen binnen de beweging. Maar deze vrouwen zijn inderdaad niet de enige.

Begin dit jaar onderzocht Schreeuw om Leven de 173 abortuservaringen op de website van Fiom. Hieruit bleek dat 68% van de verhalen ging over spijt en 77% te kampen had met de gevolgen. Dat zijn schrikbarende cijfers.(*3) Een kort onderzoek naar de abortusaantallen leert dat er sinds 1985 al ruim één miljoen kinderen in Nederland zijn geaborteerd. Dan lopen er misschien wel 700.000 vrouwen in Nederland rond die in potentie te dealen hebben met de gevolgen van hun abortus. Er is Hulp: “Overtijd” is een film die iedere vrouw moet zien (donderdag 4 juni op NPO3 om 21.00 uur) zeker als je onbedoeld zwanger bent, maar waarover debat nog steeds nodig blijft. De boodschap van ‘Er is Hulp’ blijft: Abortus is geen oplossing! Zoek hulp bij ErisHulp.nl, zonder veroordeling.

Lees een opiniestuk (*4) hierover op de website van Schreeuw om Leven. *1 https://www.vprogids.nl/2020/22/inhoud/artikelen/p22-Naweeen.html *2 https://lindaduits.nl/2020/02/vrouwen-hebben-geen-spijt-van-hun-abortus-dus-weg-met-de-verplichte-wachttijd/ *3 https://schreeuwomleven.nl/nieuws/132/173-vrouwen-over-hun-abortus-wat-vertellen-de-abortuservaringen-/ *4 https://schreeuwomleven.nl/nieuws/144/spijt-en-schuldgevoel-na-abortus/

Auteur: Schreeuwomleven.nl / ErisHulp