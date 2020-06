Gemeente geeft boekje over kinderrechten mee bij aangifte geboorte

Ouders die aangifte komen doen van de geboorte van hun kind, krijgen vanaf vrijdag 5 juni het kinderrechtenvoorleesboekje mee. Het gaat om het boekje ‘Omdat alle kindjes rechten hebben’. Het is voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het is geschreven en getekend door Femke Beeloo-Planken.

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) reikte eind vorig jaar in het Kinderboekenmuseum het eerste exemplaar uit, precies 30 jaar nadat in de Verenigde Naties in New York het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd gesloten.

Kinderrechten

“Kinderrechten is een onderwerp dat we steeds onder de aandacht moeten blijven brengen. Rechten van het kind brengen verplichtingen voor volwassenen met zich mee. Elke dag opnieuw; en alles om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met het meegeven van dit kinderrechtenvoorleesboekje bij de aangifte van een geboorte dragen we als gemeente Den Haag bij aan die bewustwording”, zegt Kavita Parbhudayal.

Als internationale stad van Vrede & Recht doet de gemeente Den Haag al veel op het gebied van kinderrechten, zoals een kinderrechtenkrant, het scholieren-kinderrechtendebat en het subsidiëren van organisaties die waken over kinderrechten. Het kinderrechtenvoorleesboekje ontstond op advies van de Haagse Jongerenambassadeurs.

Toegankelijk voor iedereen

Het boekje is gedrukt in een dyslexie-font; een speciaal lettertype voor mensen met woordblindheid. Op de achterkant van het boekje staat een QR code, die leidt naar een website waarop je het boekje kunt laten voorlezen. Dat maakt het toegankelijk voor iedereen, inclusief mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Aangifte doen van een geboorte kan in Den Haag op de stadskantoren Centrum (stadhuis) en Leyweg. Op beide locaties wordt het boekje meegegeven.

Foto: [Kavita Parbhudayal tijdens de lancering van het kinderrechtenvoorleesboekje ‘Omdat alle kindjes rechten hebben’; foto: gemeente Den Haag]

Bron: Gemeente Den Haag