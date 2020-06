Promotie (UvA):

Daan Hellingman: Preoperatieve detectie van naar lymfeklieren uitgezaaide kanker

Via een lymfeklier kan een tumor uitzaaien naar andere organen. Het is daarom voor de behandeling van de ziekte belangrijk om te weten of de tumor al naar de lymfeklieren is uitgezaaid. Hellingman beschrijft in zijn onderzoek technieken binnen de nucleaire geneeskunde om de lymfeklieren te detecteren die in direct contact staan met de tumor. Deze lymfeklieren worden vervolgens chirurgisch verwijderd en onderzocht op de aanwezigheid van tumorcellen.

Radioactieve vloeistof



De afdeling Nucleaire Geneeskunde gebruikt een radioactieve vloeistof die in de tumor wordt gespoten om de lymfeklieren die in direct contact staan met de tumor te detecteren. Bij een klein aantal patiënten lukt dat niet. Dit wordt non-visualisatie genoemd. Bij de meeste van deze patiënten wordt de juiste lymfeklier alsnog tijdens de operatie gevonden. Uit zijn onderzoek blijkt dat preoperatieve nonvisualisatie bij patiënten met borstkanker en een klinisch/echografisch negatieve oksel niet is geassocieerd met lymfeklieruitzaaiingen of een slechtere prognose.



Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft het preoperatieve protocol van Nucleaire Geneeskunde iets aangepast op basis van enkele onderzoeksresultaten van Hellingman.

Bron: Amsterdam UMC