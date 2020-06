Het Reinier de Graaf ziekenhuis start nazorgpolikliniek COVID-19

Voor patiënten die een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt, is in het Reinier de Graaf ziekenhuis een speciale nazorgpolikliniek gestart. Coronapatiënten kunnen lang na hun ziekteperiode nog last hebben van verschillende klachten. De meest gerapporteerde klachten zijn benauwdheid, vermoeidheid, langdurig hoesten, slapeloosheid en verminderde conditie. Om patiënten te kunnen helpen bij hun herstel, zijn longartsen Marc van Lanen en Ronald van Rossem begin mei gestart met een COVID-19 nazorgpolikliniek.

Er is nog weinig bekend over het herstel van coronapatiënten, maar het is mogelijk dat zij langdurige of zelfs chronische lichamelijke en psychische klachten overhouden aan deze infectie. Wij bieden hen graag de juiste hulp,” aldus longarts Marc van Lanen. “Mijn collega en ik waren vanaf het begin af aan, samen met internisten, betrokken bij de zorg voor coronapatiënten in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Vandaar dat wij hen ook de nazorg geven. Op onze nazorgpolikliniek doen we onder meer bloedonderzoek, nemen we longfoto’s af en doen we soms ook een longfunctieonderzoek. Aangezien er op dit moment nog geen behandeling voor COVID-19 is, helpen we patiënten vooral met symptoombestrijding. Hierbij verwijzen we als het nodig is door naar onze medisch psychologen, internisten, infectiologen, logopedisten, fysiotherapeuten en revalidatieartsen. Wij baseren onze nazorg op de leidraad van ons ziekenhuis, die gebaseerd is op de meest recente wereldwijde adviezen en inzichten”, vertelt Van Lanen.

Zorgen en vragen

Op de nazorgpolikliniek zijn tot nu toe ongeveer 60 patiënten gezien of telefonisch gesproken. “Patiënten zijn vaak blij dat ze met hun vragen bij ons terecht kunnen. Patiënten die wekenlang op de IC hebben gelegen, willen graag hun verhaal kwijt. Ook vinden patiënten het fijn om duidelijkheid te krijgen over zorgen die ze hebben. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een sterk verminderde conditie, waardoor elke inspanning moeite kost.”

De longartsen hopen patiënten op de nazorgpoli verder te helpen met hun klachten en tegelijkertijd meer inzicht te krijgen in het verloop van de aandoening en de juiste nazorg. De nazorgpoli is ook bedoeld voor patiënten die in de thuissituatie (vermoedelijk of aanwijsbaar) een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt en na twee maanden nog lichamelijke of psychische klachten ervaren. Zij kunnen via hun huisarts een verwijzing krijgen.

Bron: RDGG