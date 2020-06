Hoe een kleine, innovatieve hanger Nederland veiliger maakt

The Distancer schiet de anderhalvemetersamenleving te hulp

De nieuwe anderhalvemetersamenleving brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die wij als Nederland gezamenlijk moeten overwinnen voor de veiligheid van ons allemaal. Met name in de gehandicapten- en ouderenzorg is de roep om covid-19-gerelateerde zorginnovaties groot. Afstand houden is voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie namelijk ontzettend lastig te begrijpen en daarom een emotionele aangelegenheid. Terwijl het juist zo belangrijk is om deze kwetsbare doelgroep te beschermen. Maak kennis met: The Distancer.

Deze prikkelvrije, stand alone en universele hanger van autosleutelformaat vertelt de persoon die op je afloopt, dankzij een eenvoudig stoplichtprincipe, direct of hij zich binnen, op of buiten de 1,5 meter van jou bevindt. Geen piepjes, geen getril en geen woorden nodig: eenvoudiger kan bijna niet! Dankzij The Distancer leren ze spelenderwijs afstand houden en wordt afstand houden leuk.

Pilot

Bij ’s Heeren Loo, locatie Groot Schuylenburg, in Apeldoorn is donderdag begonnen met een pilot met The Distancer. ‘Wij kunnen hier zomaar een van de mooiste zorginnovaties verbonden aan de nieuwe anderhalvemetersamenleving in handen hebben’, aldus Niels de Bruin, ceo van de CLB Groep en een van de initiatiefnemers van The Distancer.

’s Heeren Loo test de komende twee weken als eerste acht pilotversies van The Distancer. De bevindingen die worden opgedaan, worden meegenomen in het finale product dat volgende maand in productie gaat. ‘Het lijkt ons een mooi middel om onze cliënten en medewerkers in deze moeilijke tijden meer zekerheid en vertrouwen te bieden’, zegt Jan Jakob Leidekker, innovatiemedewerker van ’s Heeren Loo.

‘De stoplicht-broche heeft ook geen internet nodig. Er wordt dus geen data verzameld en opgeslagen. Dat past in de veiligheids- en privacystandaarden die wij voor onze bewoners hebben.” Over twee weken zijn de resultaten bekend en begint de versnelde gang naar de markt voor dit kleine, innovatieve product. ‘The Distancer is bewust heel simpel gehouden, zodat iedereen het begrijpt en wij de productie snel kunnen opschalen. Jong of oud, in Nederland of (ver) daarbuiten, wel of geen kennis van technologie: iedereen kan het moeiteloos gebruiken!’, zegt Niels de Bruin.The Distancer wordt in Nederland ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd.

Bron: s Heeren Loo & CLB