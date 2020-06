Met ingang van maandag 15 juni is de bezoekersregeling in Bernhoven versoepeld

De versoepeling zit met name in een verruiming voor afzonderlijke afdelingen en bijzondere omstandigheden waarin patiënten zich bevinden.

De RIVM regels blijven gelden. Dat betekent anderhalve meter afstand tot elkaar, handen desinfecteren bij binnenkomst en verlaten van het ziekenhuis. Wie op bezoek wil komen, mag zelf geen gezondheidsklachten hebben.

Versoepeling

Patiënten die terminaal ziek zijn kunnen nu meer bezoek ontvangen dan alleen familie in de eerste graad. Dit betekent dat ook andere voor de patiënt belangrijke mensen welkom zijn. Mensen kunnen in tweetallen bij de patiënt op bezoek komen. Als er meer bezoekers zijn dan moeten zij in onderling overleg met elkaar buiten het ziekenhuis wisselen.

Naast de partner is ook weer een tweede persoon welkom bij de bevalling als de zwangere dit wenst. Kinderen van de zwangere of kraamvrouw zijn ook weer welkom tijdens het bezoekuur tussen 18.00-19.00 uur op de kraamafdeling. Ook op de couveuseafdeling mogen broertjes en zusjes weer komen, in overleg met de verpleging. De partner mag de hele dag aanwezig zijn.

Op de kinderafdeling zijn broertjes en zusjes welkom in overleg met de verpleging. De ouders zijn de hele dag welkom.

Ook voor broertjes en zusjes geldt dat zij niet verkouden mogen zijn, koorts of keelpijn hebben, kortom wie zich niet lekker voelt moet thuis blijven.

Tijdsloten

Op de gewone afdelingen blijft de regel van één uur per dag bezoek van één persoon per patiënt. Tijdens dit bezoekuur kan er niet gewisseld worden met andere bezoekers.

Nieuw is dat het ziekenhuis tijdsloten heeft ingesteld voor de verschillende afdelingen. Op die manier wordt het aantal bezoekers in het ziekenhuis gespreid.

· Afdeling B2 west, B2 oost: 18.00 – 19.00 uur

· Afdeling B1 west, B3 west / AOA / IC-CC: 18.30 – 19.30 uur (let op: IC-CC 1 bezoeker per patiënt)

· Afdeling B1 oost, B3 oost: 19.15 – 20.15 uur

· Afdeling B4 oost – kinderafdeling: bezoek in overleg met verpleging

· Afdeling B4 west – kraamafdeling 18.00-19.00 uur.

Op de website van Bernhoven kan de bezoekregeling geraadpleegd worden: https://www.bernhoven.nl/actueel/aangepaste-zorg/bezoek-familie/

