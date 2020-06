Seks: masturberen is één van de thema’s in waar een taboe op rust

BN’ers delen geheimen om taboes op seks te doorbreken



Praten over seks, masturberen, porno kijken of een SOA-test. Veel mensen denken dat dit in een land als Nederland vrij normaal is, maar toch blijken er in de praktijk grote taboes op deze onderwerpen te rusten. Omdat dit niet bijdraagt aan goede seksuele voorlichting lanceert Dance4Life samen met haar populaire ambassadeurs de videoserie ‘Schaamteloos’ waar de bekende Nederlanders dapper Nederlandse jongeren voorgaan om praten over seksualiteit te normaliseren.

Seks en het lichaam taboeonderwerpen in Nederland

Het aantal jongeren dat met ouders of vrienden praat over seksualiteit is in de afgelopen jaren afgenomen. Over seksuele grensoverschrijding, seksuele diversiteit, seksueel plezier en seks in de media zegt een meerderheid van de jongeren geen of weinig informatie te hebben gekregen. Jongeren beoordelen de informatie die ze op school hebben gekregen over seksualiteit matig (meteen rapportcijfer 5,8).[1] Dat seksuele voorlichting een taboe is blijkt ook uit de reacties van Nederlandse scholieren en docenten die meededen aan het Dance4Life programma op middelbare scholen. Het gesprek over seksualiteit op een normale manier openen blijkt lastig en wordt het Dance4Life programma enorm omarmd omdat het zowel docenten als leerlingen helpt om makkelijker seksualiteit te bespreken.



Praten over seksualiteit normaliseren helpt de volgende generatie

Je tijdens je puberteit al comfortabel voelen om over seksualiteit en andere onzekerheden te praten, helpt je ook in je volwassen leven bij het hebben van leuke en gezonde relaties. Dance4Life lanceert daarom een online videoreeks voor pubers over allerlei onderwerpen waar je je niet voor zou hoeven schamen. Onderwerpen als porno kijken, masturberen, experimenteren met seks of one night stands. En dat doen ze op de Dance4Life-manier: populaire idolen inzetten om jongeren te bereiken.

Populaire YouTuber en ambassadeur Marije Zuurveld presenteert de serie en deelt ook haar persoonlijke verhalen met de jonge kijkers. Populaire bekende Nederlanders als actrice Anouk Maas, DJ Ruben Fernhout van The Partysquad en zangeres Sharon Doorson duiken letterlijk met Marije het bed in en beantwoorden de meest intieme vragen over seksualiteit.

Anouk Maas & Marije Zuurveld in de eerste aflevering van Schaamteloos

De eerste aflevering van ‘Schaamteloos’ staat vanaf 16 juni op het Instagram kanaal van Dance4Life. De komende zes weken komt er elke dinsdag een nieuwe video online.