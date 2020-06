Webinar: Hittestress, coronatijd en ouderen

Zomers in Nederland worden steeds warmer. Uitdroging, hittestress en oververhitting liggen op de loer. Op 25 juni 2020 organiseert Alles is Gezondheid met Klimaatverbond Nederland, Eén tegen Eenzaamheid, Rode Kruis een webinar over de vraag hoe we in coronatijd ouderen optimaal kunnen beschermen tegen extreme hitte in Nederland.

Kans op hittegolven groot

Ook deze zomer lijkt de kans op hittegolven groot. Door de coronacrisis zijn ouderen extra kwetsbaar. Ze lopen al grotere gezondheidsrisico’s omdat ouderen dorst en hitte minder herkennen en ze uitgedroogd kunnen raken zonder het zelf te merken. Zelfstandig wonende ouderen in thuisisolatie zitten vaak in slecht gekoelde huizen. Naar buiten kunnen -of durven- ze niet. Ventileren in de nacht is niet altijd veilig. En de mantelzorger die anders in de gaten hield of iemand voldoende drinkt en ventileert is nu niet altijd mogelijk. Om het nog moeilijker te maken, blijken de aan corona aangepaste tips en adviezen tijdens hittegolven complexer en soms tegenstrijdig. Vooral het gebruik van airco’s en ventilatoren in de woonzorg-omgeving is lastig vanwege het risico op verspreiding van het virus.

In het webinar op donderdag 25 juni 2020 van 14.00-15.00 uur gaan we met deskundigen op het gebied van klimaat, meteorologie, ouderen- en gezondheidszorg dieper in op deze risico’s en adviezen en wat professionals kunnen doen in het helpen van ouderen. Sprekers Margot Ribberink (meteoroloog, bekend van RTL, ambassadeur Duurzaamheid en Klimaat) Marianne van den Anker (ambassadeur Eén tegen Eenzaamheid) Madeleen Helmer (projectleider klimaatadaptatie, Klimaatverbond Nederland) Yvonne Breedijk (projectleider noodsituaties, Nederlandse Rode Kruis) Specialist ouderenzorg (naam volgt) RIVM vertegenwoordiger (naam volgt)

Professionals

Presentatie is in handen van Annette Postma van Alles is Gezondheid. Het webinar is gericht op professionals die werken met of voor ouderen en andere betrokkenen uit de wereld van verpleging, zorg, welzijn, gezondheid, overheid en klimaat. Deelname is gratis. Kijkers kunnen meedoen met chatten, tips, suggesties en vragen. Meer informatie en aanmelden: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webinar-hittestress-in-coronatijd-hoe-beschermen-we-onze-ouderen/

