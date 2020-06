Saxenburgh voert verdere versoepeling bezoekregeling ouderenzorg versneld door

Met ingang van 18 juni voert Saxenburgh een verdere versoepeling door van de bezoekmogelijkheden in alle negen ouderenzorglocaties in Coevorden, Hardenberg en Ommen. Dit is een maand eerder dan was voorzien. De coronasituatie in Nederland ontwikkelt zich op een gunstige wijze. Het aantal besmettingen loopt verder terug. Ook bij Saxenburgh gaat het goed.

De gunstige ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Saxenburgh per 18 juni een verdere versoepeling kan doorvoeren van de bezoekregeling. “Dit is een maand eerder dan was voorzien. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. De maatregelen die wij hebben getroffen hebben effect gehad. En dat komt in de eerste plaats doordat bewoners en bezoekers zich hieraan zo goed hebben gehouden, ook al merken wij dat het sommige mensen steeds meer moeite kost.” Dat zegt Rita Hunse, manager ouderenzorg bij Saxenburgh.





Verruiming



De verruiming van de bezoekmogelijkheden houdt onder andere in: Bezoektijd uitgebreid naar anderhalf in plaats van één uur; twee bezoekers tegelijk in plaats van één; bezoek hoeft niet meer een familielid te zijn, maar wel een vaste bezoeker; bezoekmogelijkheid twee keer per week, overdag,’s avonds of in het weekend (in plaats van één keer per week overdag). Zo kan de bewoner wekelijks dus vier vaste bezoekers uit verschillende huishoudens ontvangen; bezoek mag naar eigen inzicht deels binnen en/of buiten (voorheen was het òf binnen òf buiten).

Bezoek wordt gevraagd om drukke plaatsen en het winkelcentrum te vermijden, maar een wandelingetje in de buurt of fietstochtje door de omgeving is mogelijk.

Het blijft noodzakelijk om anderhalve meter afstand te houden, zoals dat overigens voor iedereen in Nederland geldt. Dat zijn richtlijnen vanuit het RIVM.

“Wij gaan elke week de situatie evalueren om erna – als het goed gaat – verder te verruimen. We willen hoe dan ook geen onaanvaardbare risico’s op een nieuwe besmettingsgolf van corona in onze ouderenzorglocaties”, aldus Rita Hunse.

Overigens blijft het mogelijk om contact te onderhouden via het ontmoetingsraam of beeldbellen.

Aanmeldsysteem



Om overzicht te kunnen houden op het aantal bezoekers per bewoner en per locatie èn bij een eventuele besmetting snel bron- en contactonderzoek in te kunnen stellen, is een online aanmeldsysteem ingericht. Dit systeem is vanaf 18 juni beschikbaar.



Hunse: “Wij blijven ons best doen om een goede balans te houden tussen enerzijds welbevinden en anderzijds veiligheid van bewoners, bezoekers en medewerkers. Dat blijft lastig. Met deze versnelde verruiming gaan wij samen weer een stapje verder richting normaal.”

Bron: Saxenburgh