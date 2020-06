48% van de hart- en vaatpatiënten kampt met angst klachten

Zo blijkt uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad, hét expertisecentrum voor mensen met hart- en vaataandoeningen onder 830 patiënten dat in de eerste helft van mei is uitgevoerd. Een hart- of vaataandoening heeft sowieso impact. Mentale problemen, zoals depressie en angst, zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met een hart- of vaataandoening.

Één op de vijf heeft depressie

Ongeveer één op de vijf hart- en vaatpatiënten heeft te maken met een depressie. Dit is twee tot drie keer vaker dan in de algemene bevolking. In tijden van corona is deze groep extra kwetsbaar voor mentale problemen, zo blijkt uit de resultaten. Het dagelijks leven van veel mensen is verstoord. Mensen blijven binnen, werken thuis en hebben minder sociale contacten. Er heerst bijvoorbeeld angst om besmet te raken met het coronavirus en eenzaamheid ligt op de loer.

Deelnemers aan het onderzoek werden gevraagd om vijf stellingen over hun mentale welbevinden gedurende de afgelopen twee weken te beoordelen, bijvoorbeeld ‘ik voelde mij rustig en ontspannen’ en ‘mijn dagelijkse leven was gevuld met dingen die me interesseren’. Bij 37% van de patiënten levert hun score een verdenking op van een sombere stemming of verminderd mentaal welbevinden. Mensen die alleen wonen scoorden daarbij significant slechter dan mensen die samenwonen met een partner.

Gevolg van de coronacrisis

De deelnemers aan het onderzoek gaven aan last te hebben van angst (48%), stress (39%), en slaapproblemen (20%) als gevolg van de coronacrisis. Ongeveer twee derde (64%) van de deelnemers vond het eng om zich in de buurt van anderen te begeven, een kwart (27%) om naar de supermarkt te gaan en 11% durfde tijdens de coronacrisis helemaal niet naar buiten.

Deelnemers aan het onderzoek zijn zich er zeer bewust van dat zij in een risicogroep vallen. Patiënten schatten hun risico op ernstige complicaties als gevolg van een corona infectie hoog in. Ruim een kwart (27%) van de deelnemers verwacht een corona infectie zelfs niet te overleven. Het LUMC gaat verder onderzoek doen naar wat de invloed van de coronacrisis is op leefstijl, zoals voeding en bewegen.

Harteraad en het LUMC roepen zorgverleners op dat het juist nu van belang is psychosociale problemen bij mensen met hart- en vaataandoeningen op tijd te voorkomen, herkennen en te behandelen. Het heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, het volhouden van een behandeling en daarmee de fysieke gezondheid van mensen. Ook is het van belang dat er meer openheid en bekendheid komt bij patiënten en naasten. Daarom besteedt Harteraad de komende periode aandacht aan de emoties die komen kijken bij een hart- of vaataandoening. In het ziekenhuis staan de medische handelingen centraal, maar het is net zo belangrijk om oog te hebben voor het welzijn van de patiënt.

Last van sombere emoties?

Verdriet, angst en somberheid zijn normale reacties op ziek zijn in onzekere tijden. Men moet zichzelf de tijd gunnen om het te verwerken en erover te praten met mensen die dichtbij staan of met een hulpverlener. Er kan ook gebeld worden met de Harteraadlijn (088 11 11 661) voor een goed gesprek. Ook heeft Harteraad een online magazine uitgebracht over emoties met betrouwbare informatie, ervaringsverhalen en praktische tips dat te downloaden is via https://harteraad.nl/magazine-emoties/

Over Harteraad:

Harteraad is hét expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Harteraad helpt deze mensen en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, vaak ook ervaringsdeskundigen, in heel Nederland biedt Harteraad een veilige plek voor het uitwisselen van kennis, ontmoetingen en ervaringsverhalen. Zodat mensen hun leven weer zo optimaal mogelijk kunnen leven, ondanks een aandoening. Harteraad komt ook op voor de belangen van meer dan 1,5 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening. Door de kennis en ervaringen van deze mensen weet Harteraad wat er speelt en nodig is. En vertegenwoordigt hen bij de overheid, wetenschappelijk onderzoek, verzekeraars en zorgprofessionals.

Bron: Harteraad