Ouderen onderschatten risico’s van langdurig in de zon zijn

Organisatoren Huidkankerweek: We moeten meer smeren, vaker de huid checken en sneller naar de dokter

Hoe ouder Nederlanders worden, hoe lakser ze zijn met zonnebrandcrème. En van de mensen die een verdacht plekje op hun huid zien, wacht de helft met naar de dokter gaan. Artsen maken zich zorgen: veel vijftigplussers zijn zich nog te weinig bewust van de risico’s van lang in de zon zijn. En dat terwijl juist deze groep het grootste risico loopt om huidkanker te krijgen. Daarom start vandaag de Huidkankerweek. Met dagelijks tips voor zonbescherming en adviezen hoe je je huid kunt checken.

Representatieve steekproef



In aanloop naar de Huidkankerweek is via het Nationale 50Plus Panel een representatieve steekproef gehouden onder 1.190 Nederlandse vijftigplussers. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat hoe ouder mensen worden, hoe minder ze zich insmeren met zonnebrandcrème. Van de vijftigers smeert nog bijna driekwart de huid in als ze langdurig in de zon verblijven, bijvoorbeeld als ze wandelingen of fietstochten maken in de zon. Echter, van de zeventigplussers doet nog maar de helft dit. En van de mensen die smeren, doet minder dan de helft (45 procent) dit voldoende: elke twee uur of vaker.

Vrouwen gebruiken overigens vaker zonnebrandcrème en dagcrème met uv-bescherming dan mannen. Slechts 38 procent zet een hoed of een pet op om zichzelf te beschermen: 54 procent van de mannen en 24 procent van de vrouwen. “Ruim een kwart denkt daarnaast dat je onder een parasol niet kunt verbranden of weet niet dat dit mogelijk is. En circa de helft weet niet dat je kunt verbranden als het bewolkt is. Er is dus een redelijk grote groep die meer voorlichting nodig heeft over de risico’s na verbranding”, aldus Willemijn Land, projectleider van de Huidkankerweek.



Risicogroep

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Een op de vijf mensen krijgt ermee te maken en dit aantal loopt al richting een op de vier. Vooral ouderen vormen een risicogroep. Maar slechts een op de tien vijftigplussers uit het onderzoek maakt zich er zorgen om. Om deze groep meer bewust te maken van de risico’s, start vandaag de Huidkankerweek. Tijdens deze week verschijnen er dagelijks journaals op TV-zender ONS en YouTube met tips, interviews met dermatologen en gesprekken met vijftigplussers. Centrale boodschap: bescherm jezelf zoveel mogelijk tegen de zon en check je huid regelmatig.



Elk half jaar controleren

Want het blijft niet bij zonnebrandcrème smeren en een pet opzetten. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV) adviseert om elk half jaar de huid te controleren: op moedervlekken die van vorm veranderen, bobbeltjes, slecht genezende wondjes. Van de bevraagde vijftigplussers uit het onderzoek doet 37 procent dit regelmatig, vrouwen iets vaker dan mannen. 71 procent gaat naar de huisarts bij een verdacht plekje. Maar… niet direct. Circa de helft, 51 procent, wacht het eerst nog even af. “Terwijl het juist bij huidkanker belangrijk is om er zo snel mogelijk bij te zijn”, aldus Willemijn Land. “Overigens, wie zijn huid snel wil checken op verdachte plekjes, kan daarvoor ook moderne toepassingen gebruiken zoals medische apps. SkinVision is hier een voorbeeld van.”



Over de Huidkankerweek

De Huidkankerweek wordt gehouden in de week van 22 tot en met 26 juni. De week wordt georganiseerd door Bureauvijftig en wordt ondersteund door de NVDV, HUKAs (Huidkanker Stichting), SkinVision en ouderenvereniging ANBO. In de Huidkankerweek hoopt de organisatie 100.000 oudere mensen te activeren om hun verdachte huidplekjes te (laten) controleren en zo de sterfte aan huidkanker te verlagen. De Huidkankerweek wordt een jaarlijks evenement.

Meer informatie is te vinden op:https://www.huidkankerweek.nl.

Bron: Van Houten PR & Communicatie