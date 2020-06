Virtual Reality ingezet bij revalidatie COVID-19 patiënten

Het Radboudumc en SyncVR Medical hebben samen het programma COVID Virtual Revalidation ontwikkeld. Dit programma biedt virtual reality (VR) toepassingen voor de fysieke en mentale revalidatie van (post-IC) COVID-19 patiënten. Ze kunnen de oefeningen thuis doen en worden op afstand gemonitord. Het programma is onlangs succesvol getest door het Radboudumc samen met patiënten en fysiotherapiepraktijken in de regio Nijmegen.

De resultaten van het programma worden door professor Harry van Goor (afdeling heelkunde Radboudumc) en Bart Staal (afdeling IQ Healthcare Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) onderzocht. Het is de eerste keer dat VR op deze manier wordt ingezet om patiënten thuis mentaal en fysiek te laten revalideren na COVID-19. Andere ziekenhuizen gaan het programma nu ook toepassen.

Virtueel revalideren

In het COVID Virtual Revalidation programma zit een pakket van Virtual Reality toepassingen die patiënten ondersteunen in hun thuisrevalidatie van COVID-19 door middel van bewegings-, ademhalings-en ontspanningsoefeningen, en ‘serious games’ om het geheugen en de concentratie te verbeteren. Behandelaren monitoren de patiënten op afstand om hun voortgang te volgen. Zo kunnen zij zien hoe de patiënten hun bewegingsoefeningen uitvoeren, met welke duur en en welke invloed de oefeningen hebben op de long en hartfunctie.

Langdurige revalidatie nodig

Veel COVID-19 patiënten, vooral na een IC-opname, lijken langdurig fysiek en mentaal te moeten revalideren. Er is een voorkeur om dit thuis te doen vanwege de beperkende maatregelen in ziekenhuizen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken. De roep om meer en betere tele-health en e-health methoden neemt toe om patiënten op afstand te ondersteunen in hun revalidatie en zorgverleners te ontlasten. Het programma COVID Virtual Revalidation beantwoordt hiermee aan de behoefte van patiënt en zorgverlener om adequaat en verantwoord zorg te bieden dichtbij huis.



Peter de Joode (COVID-19 patiënt): “Het gebruik van de VR is iedere keer weer een hoogtepunt in m’n revalidatie. Het programma stimuleert mij enorm om te bewegen en om te ontspannen. Ballen tegenhouden in VR is mijn favoriete oefening, dan ben ik bloedfanatiek.”

Samenwerking

Bij de ontwikkeling van het programma is een grote groep deskundigen betrokken. Naast het Radboudumc en SyncVR Medical wordt samengewerkt met de HAN en een tiental fysiopraktijken in de regio Zuid-Oost Nederland. In het VR pakket van SyncVR Medical zijn daarnaast ook modules van de bedrijven NeuroReality en Reducept opgenomen.

Han Janssen Fysiotherapie Gendt: “COVID Virtual Revalidation is een prachtige technologische innovatie binnen de fysiotherapie; door Virtual Reality wordt het revalideren een stuk leuker voor patiënten en als behandelaar is het een zeer geschikte tool om mijn patiënten te begeleiden.”

Bron: Radboud UMC