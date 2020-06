Eerste medicijn tegen COVID-19 goedgekeurd

Voor één jaar en meer onderzoeksresultaten nodig

Virusremmer remdesivir is, als eerste medicijn tegen COVID-19, onder voorwaarden goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. Dit betekent dat, wanneer de Europese Commissie dit advies overneemt, dit medicijn binnen de Europese Unie voorgeschreven mag worden aan coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. Door behandeling met remdesivir herstellen deze patiënten gemiddeld vier dagen eerder.

Patiënten minder lang in het ziekenhuis

Remdesivir is een antiviraal middel dat de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes afremt. Hierdoor ontwikkelt een virusinfectie zich minder snel. Uit betrouwbare onderzoeken blijkt dat patiënten, die met longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof krijgen, door behandeling met remdesivir gemiddeld vier dagen eerder herstellen. Ook lijkt de kans op overlijden kleiner.

Daarnaast is er voldoende bekend over de bijwerkingen en risico’s van het medicijn voor deze patiënten. De meeste voorkomende bijwerkingen zijn verhoogde leverfunctie enzymen, hoofdpijn, misselijkheid en (huid)uitslag. Er is nog geen bewijs of remdesivir ook een positieve werking heeft bij mindere zieke coronapatiënten buiten het ziekenhuis.



‘We zijn blij dat we een eerste medicijn voor de behandeling van patiënten met COVID-19 hebben goedgekeurd. Toch zijn we er nog niet. Remdesivir is namelijk niet hét medicijn dat je geneest van een corona-infectie. Daarom wordt er wereldwijd nog steeds verder onderzoek gedaan naar mogelijke medicijnen en vaccins tegen COVID-19′ – aldus prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het CBG.

Voor één jaar goedgekeurd

Nog niet alle informatie uit de onderzoeken is compleet en bekend. Wel zijn er, op basis van de beschikbare informatie, voldoende aanwijzingen dat de positieve effecten van het medicijn opwegen tegen de risico’s. Daarom is remdesivir onder voorwaarden goedgekeurd voor één jaar. De fabrikant moet uiterlijk in december 2020 aanvullende onderzoeksresultaten en informatie over het productieproces aanleveren. Deze nieuwe gegevens worden dan direct door de Europese medicijnautoriteiten (versneld) beoordeeld. Een voorwaardelijke goedkeuring geven Europese autoriteiten alleen wanneer er bij een ernstig ziekteverloop nog geen betere behandelopties zijn, zoals bij coronapatiënten in het ziekenhuis. De Europese Commissie zal volgende week een besluit nemen over het advies.

Remdesivir versneld beoordeeld

Oorspronkelijk is remdesivir ontwikkeld als medicijn tegen twee varianten van het ebolavirus. Het medicijn is hier nooit voor geregistreerd. Wel leek remdesivir tijdens verschillende laboratoriumstudies te werken tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Daarom mocht het medicijn, met onze toestemming, al voorgeschreven worden binnen het zogenoemde compassionate use programma voor ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis. Daarnaast startten de Europese medicijnautoriteiten begin mei een versnelde beoordeling van remdesivir. Anders dan bij een normale procedure zijn de medicijnautoriteiten tijdens het lopende medicijnonderzoek betrokken en werden resultaten tussentijds al beoordeeld. Hierdoor konden onderzoekers op tijd bijsturen, om ervoor te zorgen dat zij de juiste gegevens voor registratie verzamelden.

Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen