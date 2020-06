Let op: in ontwikkeling

In het dashboard coronavirus vindt je cijfers over het aantal positief geteste mensen en het aantal mensen dat is opgenomen in een ziekenhuis. Ook zijn er cijfers over hoe het nu gaat in de verpleeghuizen. Samen laten de cijfers zien hoe het staat met de verspreiding van het coronavirus in Nederland.

Vanaf 1 juli publiceert het RIVM geen dagelijks cijfers over de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. Dit wordt een wekelijkse update. Deze wekelijkse update plaatsen zij elke dinsdag om 14.00 uur. Op 7 juli verschijnt de eerste wekelijkse update.

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het dashboard laat met actuele cijfers zien hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. Die informatie komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het aantal besmettingen oploopt.

Let op: dit dashboard coronavirus is in ontwikkeling. De komende periode worden stap voor stap meer functies en gegevens toegevoegd. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de digitoegankelijkheid van deze site. De informatie op deze site willen we voor iedereen in Nederland beschikbaar maken. Het dashboard wordt nog niet gebruikt voor besluitvorming. Er kunnen nog geen conclusies uit getrokken worden.

Functie Dashboard

Wat doet dit dashboard?

Met het dashboard is te zien of en waar het virus weer opleeft. Zo kunnen we nieuwe uitbraken van het virus sneller en preciezer bestrijden. Bijvoorbeeld met maatregelen voor regio’s waar het virus de kop op steekt. Door het coronavirus zijn in de afgelopen maanden veel mensen ziek geworden en overleden. Totdat we een goed vaccin hebben kan het virus makkelijk weer grote groepen mensen ziek maken. Maatregelen vragen altijd om integrale politieke weging. Bij het nemen van maatregelen wordt dus ook gekeken naar maatschappelijke en economische belangen.

Het dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De komende weken komen er meer gegevens bij. Het dashboard zal in de toekomst beheerd worden door het RIVM.

In de komende periode zullen naast de hoofdindicatoren ook andere gegevens worden toegevoegd. Ook zal het dashboard een overzicht bieden van alle geldende maatregelen en adviezen, op landelijk en regionaal niveau.

Wat is een signaalwaarde?

Een signaalwaarde is een getal dat door het RIVM is berekend. Het zijn een soort `alarmbellen’. Die alarmbellen kunnen af gaan als er veel mensen tegelijkertijd ziek worden of in het ziekenhuis worden opgenomen. Het RIVM heeft berekend dat als er langdurig meer dan 40 mensen per dag in het ziekenhuis worden opgenomen, de zorg al snel overbelast kan raken.Wat zegt een regionaal beeld (t.o.v. een landelijk beeld)?Het coronavirus verspreidt zich makkelijk tussen mensen. In de afgelopen maanden heeft het RIVM veel regionale uitbraken van besmettingen waargenomen. Dat betekent dat er op bepaalde plekken in ons land meer besmettingen waren dan op andere plekken. Als we die informatie goed in beeld hebben, kunnen we het virus gericht en snel bestrijden als het opleeft.

Bron: Rijksoverheid