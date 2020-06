Onderzoek naar het effect van het coronavirus op hart en longen

Het Erasmus MC doet onderzoek naar de effecten van het SARS-CoV-2 (corona-)virus op hart en longen.

Longen blijven vaak aangetast

Er wordt steeds vaker gesproken over restschade aan het hart en de longen nadat iemand besmet is geraakt met het coronavirus en daardoor COVID-19 patiënt is geworden. Na het herstel van COVID-19 blijven de longen vaak aangetast en hier is meer onderzoek naar nodig.

Ernstige en levensbedreigende afwijkingen



De longen spelen een belangrijke rol bij het coronavirus. Het virus komt via de luchtwegen naar binnen. Het virus en de daaropvolgende afweerreactie beschadigen de longen vervolgens zodanig dat er ernstige schade aan de longen en aan het hart kan optreden. Daarnaast blijkt dat de patiënten vaak bloedstolsels vormen, onder andere in de bloedvaten van de longen, die zowel het hart als de longen verder beschadigen. Artsen en onderzoekers van het Erasmus MC Thoraxcentrum vermoeden dat deze bloedstolsels kunnen leiden tot ernstige en levensbedreigende afwijkingen zoals pulmonale hypertensie (een verhoogde bloeddruk in de longen).



Binnen het Thoraxcentrum werkt een multidisciplinair team van artsen en onderzoekers aan deze specifieke problemen, met als doel een behandelstrategie te ontwikkelen die de gevolgen van een infectie door dit virus zo klein mogelijk maakt. Dit onderzoek richt zich op het voorkomen van de langetermijnschade aan het longweefsel en aan het hart, en op het voorkomen van de langetermijngevolgen van onder andere bloedstolsels in de longvaten die kunnen leiden tot pulmonale hypertensie, een zeer ernstige aandoening die tot hartfalen kan leiden.

Geïnteresseerden kunnen een donatie voor dit onderzoek doen op https://erasmusmcfoundation.nl/gevenparticulieren/doneren/ à selecteer het project: Post-COVID studie Prof. Dr. Joachim Aerts

Bron: Erasmus MC