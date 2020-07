Martini Ziekenhuis brengt boek uit met ervaringsverhalen over coronacrisis

Donderdagmorgen kreeg Madelon de Geus- Bouwman, kinderverpleegkundige het eerste exemplaar van het boek ‘Wij & Corona’ uitgereikt door Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis. Een bijzonder tijdsdocument met daarin ervaringen van medewerkers en patiënten over de uitzonderlijke coronacrisis die zich de afgelopen maanden heeft voltrokken. Ondanks het feit dat de piek uitbleef in Noord-Nederland zette corona onze wereld op zijn kop. In korte tijd veranderde het onze manier van kijken en dus ook de manier waarop we werken.

Ieder een eigen ervaring

‘Alsof ik in de frontlinie sta’

Rosa Kooi, SEH verpleegkundige



‘Ik zit thuis terwijl ik het liefst wil helpen’

Andrea Renzenbrink, operatieassistent



‘Deze klus klaren we koste wat het kost’

Guido Pasman, Medische Techniek



‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Nicole Holman, Medisch hoofd IC







‘We hebben een bijzondere tijd achter de rug. In december kwamen de eerste berichten over besmettingen met een nieuw virus in Wuhan, China,’ schrijft Hans Feenstra in de inleiding van het boek. ‘Al snel daarna gingen we aan de slag om ons voor te bereiden op de opvang van coronapatiënten. Toen deze coronacrisis begon, konden we nog niet overzien welke impact dit zou hebben. Ook nu nog. Ieder heeft hierin een eigen verhaal; de één ging volledig thuis werken, de ander werd ingezet op totaal een andere afdeling dan normaal.’





Het verhaal van het Martini Ziekenhuis



In het Martini Ziekenhuis zijn in korte tijd extra IC bedden gerealiseerd. Ook is er veel werk verricht om de reguliere zorg af te schalen. Hans Feenstra: ‘Veel medewerkers hebben zich enorm ingezet, waarvoor we ze zeer dankbaar zijn. Het zit in het DNA van onze medewerkers om in moeilijke tijden aan te pakken en samen te zoeken naar oplossingen. Als dank voor die inzet, hebben wij als ziekenhuis een tijdsdocument samengesteld met foto’s en ervaringen van patiënten en medewerkers. Ze vertellen hoe ze deze periode hebben meegemaakt. Al deze individuele ervaringen vormen gezamenlijk het verhaal van het Martini Ziekenhuis in deze bijzondere tijd.’

