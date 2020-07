Philadelphia Zorg: Hallo Thuis gaat door deze zomer

Platformkanaal voor en door mensen met verstandelijke beperking niet meer weg te denken

Hallo Thuis, het platform met videokanaal voor en door mensen met een verstandelijke beperking, is niet meer weg te denken. Sinds de start, half maart, zijn de Hallo Thuis-video’s ruim 200.000 keer bekeken en is het platform al meer dan 100.000 keer bezocht. Daarom gaat Philadelphia Zorg de komende zomermaanden door met Hallo Thuis.

Hallo Thuis is vóór mensen met een verstandelijke beperking en gemaakt dóór mensen met verstandelijke beperking, en voor iedereen te bekijken. Zo’n 1000 video’s stuurden bijvoorbeeld de kijkers in, die zijn uitgezonden in bijvoorbeeld het eigen journaal om 19 uur: van ‘groetjes’, moppen, weerberichten tot spontane optredens, huisdieren en gedichten. Lieve, ontroerende, humoristische video’s, vaak vol trots gemaakt. Je video op Hallo Thuis: zo mooi om te zien wat dit met mensen doet.

Supergave zomerbingo! Elke donderdag van 19.00 – 20.30 uur

Veel mensen blijven deze zomer in eigen land, of gaan helemaal niet op vakantie. Daar speelt Hallo Thuis op in. De komende weken staan in het teken van de populairste vakantielanden. Met recepten en kookvideo’s, liedjes, reisverslagen, interessante weetjes.

En Philadelphia doet meer. Na het eerdere enorme succes, gaan de kijkers vanaf 9 juli iedere donderdagavond live bingoën op Hallo Thuis! Van zeven uur tot half negen ’s avonds, tot en met 27 augustus aan toe. Iedereen mag meedoen en het is gratis. Per bingo kunnen 500 mensen meedoen. Bestel kaarten of laat de mensen met een verstandelijke beperking het zelf doen via bingo@philadelphia.nl.

Blijf vooral meedoen en filmpjes insturen!

Iedereen met een verstandelijke beperking kan meedoen met Hallo Thuis en een filmpje insturen. Zodat anderen zien wat mensen ’s avonds doen na een dag werken. Of hoe het er op het werk of dagbesteding uitziet. Een leuke hobby? Filmpjes en foto’s kunnen naar hallothuis@philadelphia.nl of via de app op (06) 21 65 62 70.

Bron: Philadelphia Zorg