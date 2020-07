Meer mondkanker bij jonge mannen

Mondkanker komt steeds vaker voor bij mannen jonger dan 35 jaar, terwijl het aantal in de leeftijdsgroep van 35-44 jaar juist daalt. Roken en alcoholgebruik bleken in alle leeftijdsgroepen vrij hoog, terwijl de aanwezigheid van het humaan papillomavirus relatief laag was t.o.v. andere landen bij patiënten met keelkanker. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Aisha Al-Jamaej.

Titel Oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma – epidemiology and targeted treatment

Spreker Aisha A.H. Al-Jamaei

Promotor Prof.dr. J.G.A.M. de Visscher (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie ACTA/VUMC) en prof. dr. C. René Leemans (KNO/ hoofd-halschirurgie, VUmc); copromotoren: Prof.dr. T. Forouzanfar (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, ACTA/VUMC) en Dr. Marco N. Helder (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie ACTA/VUMC)

Onderdeel Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Categorie Tandheelkunde

Evenementtype Promotie

Al-Jamaei deed onderzoek naar mond- en keelkanker en gebruikte daarvoor o.a. gegevens uit het Nederlands Kankerregister. Deze 2 vormen van kanker blijken wereldwijd steeds vaker op jonge leeftijd voor te komen. Bij jonge vrouwen tussen het 30-45 levensjaar is dat het vaakst op het mobiele deel van de tong. Mondkanker komt in Nederland steeds vaker voor bij mannen jonger dan 35 jaar, terwijl het aantal in de leeftijdsgroep van 35-44 jaar juist daalt. Roken en alcoholgebruik bleken in alle leeftijdsgroepen vrij hoog, terwijl de aanwezigheid van het humaan papillomavirus relatief laag was t.o.v. andere landen bij patiënten met keelkanker.



Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de VU momenteel niet – zoals gebruikelijk – in het VU-hoofdgebouw plaats, maar online.

Bron: ACTA