Thuis met je fysio aan de slag na corona

Deze week wordt de Corona Herstelapp gelanceerd. Deze app biedt eerstelijns fysiotherapeuten de mogelijkheid samen met patiënten een persoonlijk oefenschema op te stellen om te werken aan het herstel na corona. De app is onderdeel van een lopend onderzoek, waarbij gekeken wordt naar het gebruik van de app binnen de behandeling van mensen die herstellen van het corona virus. Alle eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland kunnen de app gratis gebruiken. Patiënten kunnen de app downloaden op het advies en onder begeleiding van hun fysiotherapeut.

Infectie met ernstiger verloop

Een grote groep Nederlanders is inmiddels besmet geraakt met het corona (COVID-19) virus of raakt mogelijk in de toekomst besmet. Bij veel mensen gaat de besmetting ongemerkt voorbij of slechts gepaard met lichte klachten. Er is echter ook een groep patiënten die herstellen van een infectie met een ernstiger verloop. Zij hebben baat bij een revalidatietraject. Een revalidatietraject kan, afhankelijk van de ernst van de aanvangssituatie, in een revalidatiecentrum worden gevolgd of worden begeleid door onder meer de eerstelijns fysiotherapie. Het revalidatietraject richt zich op het verbeteren van kracht, conditie, ademhaling, mobiliteit en cognitie. Om de druk op fysiotherapeuten te verlichten en patiënten thuis meer hulp te bieden is het gebruik van eHealth een goede oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van deze nieuwe app.

Herstel van patiënten

De Corona Herstelapp biedt patiënten de mogelijkheid de voor hen geselecteerde oefeningen thuis uit te voeren, waarbij men via video-instructies in de app uitleg krijgt over de uitvoering van de oefeningen. De app maakt deel uit van het corona herstel onderzoek. Iedere vier weken vult de patiënt een drietal vragenlijsten in om de voortgang te monitoren. Het doel van dit onderzoek is het volgen van het herstel van patiënten na corona-besmetting in Nederland die revalideren binnen de eerstelijns fysiotherapie met de Corona Herstelapp. Ook wordt het gebruik van de Corona Herstelapp in kaart gebracht en wordt onderzocht of er een verband is tussen het gebruik van de app en het herstel.

De Corona Herstelapp is ontwikkeld door Telerevalidatie.nl, een online patiëntenportaal gericht op ondersteuning van de revalidatiezorg. Na het ontstaan van de corona crisis heeft Telerevalidatie.nl, in samenwerking met Roessingh Research and Development (RRD) en enkele ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland, een corona module opgesteld.

Het corona herstel onderzoek wordt uitgevoerd door Telerevalidatie.nl en Roessingh Research and Development, waarbij RRD verantwoordelijk is voor de evaluatie van het gebruik en effect van de Corona Herstelapp. Heeft u interesse in deelname aan het corona herstel onderzoek? De Corona Herstelapp is te verkrijgen via de volgende link: https://corona.telerevalidatie.nl

Patiënten kunnen de app, op aanraden van hun fysiotherapeut, gratis downloaden op hun smartphone of tablet.

Bron: Roessingh Research and Development