VPRO Tegenlicht: vooruitblik

Vanaf zondag 30 augustus om 22.05 uur op NPO 2



In de eerste uitzending: Mijn DNA

DNA geeft niet enkel informatie over afstamming, maar tevens over ziekten en gezondheidsrisico’s. Filmmaker Roland Duong had een moeder met schizofrenie en hij was nieuwsgierig of hij een erfelijk risico op deze aandoening met zich meedraagt.

In deze – zeer persoonlijke! – uitzending van VPRO Tegenlicht laat Duong zijn eigen DNA testen. Hij praat met wetenschappers over wat een DNA-test je nu allemaal kan wel/niet kan vertellen en wat er met je data gebeurt.

Regie: Roland Duong

Foto: Roland Duong en broers ©Roland Duong

Bron: VPRO