Winnaars Beste Diabetesidee 2019 overhandigen eerste diagnosemagazine

Begin 2019 kon iedereen meedoen aan Het Beste Diabetesidee; een programma voor goede ideeën en praktische oplossingen voor mensen met diabetes. De jury selecteerde twee winnaars die hun ideeën met steun van het Diabetes Fonds kunnen uitvoeren. Afgelopen donderdag overhandigen winnaars Sanne van Beem en Anne Jacobs namens Stichting ééndiabetes hun magazine voor gediagnosticeerde jongvolwassene aan diabetesverpleegkundige Mirjam van de Weijer in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.



Over het ontstaan van Het Beste Diabetesidee

Het Diabetes Fonds investeert in het diabetesonderzoek in Nederland, maar ook steeds meer in toepassing en innovatie. De meest innovatieve ideeën komen vaak voort uit eigen ervaring of behoefte. Dankzij Het Beste Diabetesidee kunnen deze ideeën op korte termijn al het verschil maken voor mensen met diabetes. De onafhankelijke jury – bestaande uit drie leden van de Maatschappelijk Adviesraad van het Diabetes Fonds – heeft o.a. de winnaars Sanne van Beem en Anne Jacobs namens Stichting ééndiabetes van 2019 uitgekozen.



Magazine voor iedere gediagnosticeerde jongvolwassene

De winnaars Sanne van Beem en Anne Jacobs waren tieners toen zij de diagnose diabetes type 1 kregen. Van het ziekenhuis ontvingen zij informatiematerialen voor jonge kinderen óf juist voor volwassenen. Er was geen informatiemateriaal voor jongvolwassene beschikbaar, dit kon anders. Daarom delen ze in hun gratis diagnosemagazine delen ze informatie en ervaringsverhalen met jongvolwassenen met diabetes type 1.



De jury over het idee van Sanne van Beem en Anne Jacobs: “Het is een leuk idee dat duidelijk voorziet in een behoefte. Het combineren van ervaringen met praktische informatie is belangrijk voor de doelgroep”.



Sanne namens Stichting ééndiabetes: “We zijn ontzettend blij dat iedere jongvolwassene vanaf nu het magazine bij de diagnose meekrijgt!”. ”Ik was vijftien jaar toen ik diabetes type 1 kreeg. In het ziekenhuis kreeg ik kinderboekjes met verhaaltjes over diabetes en kleurplaten. Anne was zeventien toen ze de diagnose kreeg, zij kwam op de volwassenenpoli van interne geneeskunde terecht. Sommigen krijgen daar informatie mee naar huis over het verzorgen van voeten en folders met plaatjes van allerlei complicaties. In die folders worden type 1 en type 2 ook in één adem genoemd. Daar kun je op die leeftijd natuurlijk weinig mee. En daar wilden we dan ook heel graag wat aan doen. Zo ontstond het idee: wat nou als we een magazine gaan maken met informatie die specifiek is bedoeld voor jongvolwassenen die net de diagnose gehad hebben? “Het magazine richt zich op jongeren vanaf 16 jaar tot 30 jaar en ligt op de volwassenpoli’s.”

Foto: V.l.n.r. diabetesverpleegkundige Mirjam van de Weijer, Sanne van Beem en Anne Jacobs

