ZorgDomein en Bergman Clinics digitaliseren afspraaktraject

Vanaf half juli kunnen patiënten die zijn verwezen naar Bergman Clinics in één omgeving alle informatie vinden om goed voorbereid te zijn op hun eerste afspraak. ZorgDomein heeft de afgelopen maanden binnen haar platform gewerkt aan een oplossing om het traject voor patiënten van verwijzing tot de eerste afspraak naar vervolgzorg te verbeteren.

Bergman Clinics is de eerste zorginstelling die de Digitale Patiëntreis in gaat zetten voor haar patiënten. De hiermee gemoeide koppeling tussen ZorgDomein en HiX van ChipSoft, maakt dat de Digitale Patiëntreis ook voor alle ziekenhuizen en grotere zelfstandige klinieken beschikbaar is. Zo kunnen zij allemaal patiënten beter faciliteren en zelf efficiënter werken.

Eenvoud, overzicht, gemak

Voorheen hadden patiënten via diverse kanalen op verschillende momenten contact met een zorginstelling over de afspraak. Bij Bergman Clinics gaat dat voortaan nog eenvoudiger, sneller en overzichtelijker. Geen gefragmenteerde informatie meer via telefoon, e-mail en/of brief, maar alles staat in één digitale omgeving. Patiënten krijgen bij een verwijzing een link waarmee ze inloggen in de ZorgDomein patiëntomgeving waar ze vervolgens zelf online een afspraak kunnen inplannen, behandelinformatie kunnen raadplegen en het consult bij Bergman Clinics kunnen voorbereiden (zie toegevoegde afbeelding).

Puzzelstuk in de automatisering

Om zelf online de afspraak in te plannen zonder opnieuw in te loggen in een ander systeem, heeft ZorgDomein in samenwerking met ChipSoft een nieuwe koppeling ontwikkeld. Vincent van den Berg, Pilot Coördinator bijChipSoft: “Dit is een belangrijk stuk van de puzzel waarmee we weer een stap zetten in de automatisering van de zorg. Wij zien dit digitale traject voor de patiënt als een bijna vanzelfsprekende ontwikkeling, waar zeker meer zorginstellingen gebruik van gaan maken.

Dat kan ook, want de software werkt op basis van open standaarden waarmee verschillende systemen kunnen worden geïntegreerd. Met deze ontwikkeling nemen we drempels weg en wordt het voor de patiënt enorm makkelijk om zelf afspraken te maken. Net zoals je dat zou doen buiten de zorg”

Digitalisering verbetert zorg

ZorgDomein en Bergman Clinics zetten met de integratie van systemen in op dezelfde persoonlijke aandacht, maar dan efficiënter. Christaan Boer, Commercieel Directeur van Bergman Clinics, over de Digitale Patiëntreis: “Bij Bergman Clinics willen we elke dag de zorg voor de patiënt beter maken. Met de ZorgDomein Digitale Patiëntreis geven we de patiënt meer regie over de eigen zorg en maken we de zorgervaring beter, prettiger en efficiënter. Wij geloven in verdere digitalisering voor het verbeteren van de zorg, zowel op het niveau van patiëntervaring als op dat van tijd-en kostenbeheersing.”

Voor de patiënt

Remco Armee, Chief Consumer Officer bij ZorgDomein: “Alles wat wij doen met ons platform is uiteindelijk voor de patiënt. Of het nu gaat om het vinden van de best passende zorg voor iedere patiënt of de patiënt zo goed mogelijk informerenin aanloop naar vervolgzorg. Het is mooi dat Bergman Clinics en ChipSoft de uitdaging met ons zijn aangegaan om de Digitale Patiëntreis te realiseren.De volgende stap voor ZorgDomein is om binnen deDigitale Patiëntreis nog meer nuttige zaken te ontwikkelen voor de patiënt.”

