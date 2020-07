Vaderschapsverlof belangrijker dan je denkt

De komst van een eerste baby verandert het leven van ouders vaak ingrijpender dan ze zich van tevoren realiseren, ook als het gaat om de partnerrelatie. Op basis van de ervaringen van 2000 vrouwen die een zwangerschap doormaakten, heeft de vakgroep medische en klinische psychologie van Tilburg University een boekje voor ouders geschreven om hen te helpen een nieuw evenwicht te vinden. Vaderschapsverlof blijkt belangrijker dan gedacht.

Per 1 juli is het vaderschapsverlof met 5 weken verlengd. Dit moet de band tussen vader en baby versterken en jonge ouders de kans bieden om de taken eerlijker te verdelen. Een belangrijk voordeel blijft echter onderbelicht. Uitbreiding van het vaderschapsverlof geeft partners de ruimte om hun nieuwe leven in al zijn facetten vorm te geven. Een leven dat met de komst van een baby veel ingrijpender kan veranderen dan mensen zich tevoren realiseren. Neem je hiervoor de tijd, dan betaalt zich dat later dubbel en dwars uit. Voor aanstaande en jonge ouders heeft de vakgroep medische en klinische psychologie van Tilburg University een boekje geschreven,

De Mythe van de roze wolk. Over de kunst van ontzwangeren.

In dit boekje, dat afgelopen juni is verschenen, lichten zij allerlei aspecten van dit nieuwe leven toe. De onderzoekers spreken van ‘ontzwangeren in brede zin’, omdat er, naast de lichamelijke aspecten, ook psychische en relationele aspecten aan bod komen. Veel aandacht is er voor de invloed van de baby op de partnerrelatie en voor het belang om de tijd te nemen samen een nieuw evenwicht te vinden.

Bij een generatie die op de vele sociale media vooral de successen ‘post’, kan het een verademing zijn om te lezen dat anderen soms ook maar een beetje aanmodderen. Het boekje is gebaseerd op de ervaringen van 2000 vrouwen die meewerkten aan het HAPPY-project rondom zwangerschap, geboorte en de periode daarna.



Publicatie:De Mythe van de roze wolk. Over de kunst van ontzwangeren. Door Aja Leemans, psycholoog en tekstschrijver, en Victor Pop, hoogleraar Tilburg University; ISBN 978-94-93086-19-7. Te bestellen bij: brabantstudie@tilburguniversity.edu

Bron: Tilburg University