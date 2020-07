Nieuw seizoen De outsiders

In het tweede seizoen van De outsiders gaat Tim den Besten op zoek naar mensen die bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. Wie zijn de mensen die zich afzetten tegen de norm? Elke aflevering stapt Tim in de wereld van een outsider. Kunnen wij in deze gekke tijden iets van hen leren?

Door te leven in Nederland, neem je deel aan sociale- en economische systemen. Hoe we wonen, ons geld verdienen, omgaan met technologie en wat er op ons menu staat; de opties zijn beperkt en grotendeels vooraf door anderen bepaald. Of we dat nou leuk vinden of niet.

Er zijn mensen die vóór de coronacrisis al bewust hadden gekozen om hun leven anders in te richten en buiten deze systemen te leven. Zij hebben andere ideeën en opvattingen over wat de ‘norm’ is en dagen ons uit om met andere ogen naar onze maatschappij te kijken. Wat kunnen we van hun visie leren, nu datgene wat voor de meeste van ons ‘normaal’ was niet meer normaal is?



Over Tim den Besten

Tim den Besten (1987) is presentator, programmamaker en schrijver. Hij presenteerde onder andere de VPRO programma’s Super Stream Me, Tims ^ tent en Beestieboys. Samen met Nicolaas Veul was hij recentelijk te zien in 100 dagen voor de klas. Hiervoor kregen ze een eervolle vermelding van de jury van de Zilveren Nipkowschijf.

